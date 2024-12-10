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Игрок Аталанты о Винисиусе Жуниоре: Он топовый игрок. Мы должны следить за ним
Бразилец очень часто проявлял себя в важных матчах
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В шестом туре Лиги чемпионов "Аталанта" встретится с "Реалом". Нападающий бергамасков Адемола Лукман перед игрой отдал должное бразильцу Винисиусу Жуниору.
"Он топовый игрок. Он играет невероятно. Мы должны следить за ним. У "Реала" есть топ-игроки, которые делают разницу, которые решают игры. Но не только это, это команда с высоким качеством. Мы должны выложиться на полную", - цитирует нигерийца Mundo Deportivo.
Отметим, что поединок между "Аталантой" и "Реалом" состоится 10 декабря в 22:00 в Бергамо на "Стадио Атлети Адзурри д'Италия".
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