Игрок Аталанты о Винисиусе Жуниоре: Он топовый игрок. Мы должны следить за ним

В шестом туре Лиги чемпионов "Аталанта" встретится с "Реалом". Нападающий бергамасков Адемола Лукман перед игрой отдал должное бразильцу Винисиусу Жуниору.

"Он топовый игрок. Он играет невероятно. Мы должны следить за ним. У "Реала" есть топ-игроки, которые делают разницу, которые решают игры. Но не только это, это команда с высоким качеством. Мы должны выложиться на полную", - цитирует нигерийца Mundo Deportivo.

Отметим, что поединок между "Аталантой" и "Реалом" состоится 10 декабря в 22:00 в Бергамо на "Стадио Атлети Адзурри д'Италия".