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Игрок Аталанты о Винисиусе Жуниоре: Он топовый игрок. Мы должны следить за ним

Лига Чемпионов

Бразилец очень часто проявлял себя в важных матчах

Игрок Аталанты о Винисиусе Жуниоре: Он топовый игрок. Мы должны следить за ним

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В шестом туре Лиги чемпионов "Аталанта" встретится с "Реалом". Нападающий бергамасков Адемола Лукман перед игрой отдал должное бразильцу Винисиусу Жуниору.

"Он топовый игрок. Он играет невероятно. Мы должны следить за ним. У "Реала" есть топ-игроки, которые делают разницу, которые решают игры. Но не только это, это команда с высоким качеством. Мы должны выложиться на полную", - цитирует нигерийца Mundo Deportivo.

Отметим, что поединок между "Аталантой" и "Реалом" состоится 10 декабря в 22:00 в Бергамо на "Стадио Атлети Адзурри д'Италия".

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Адемола Лукман Винисиус Жуниор
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Александр Гресь
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