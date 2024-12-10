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Фонсека рассказал, кто заменит Пулишича в матче ЛЧ против ФК Црвена Звезда
Паулу ответил на вопросы журналистов
Getty Images/Global Images Ukraine
Правый вингер "Милана" и сборной США Кристиан Пулишич
На вопрос журналистов о замене Пулишича в матче Лиги чемпионов против "Црвены Звезды", Паулу Фонсека, главный тренер "россонери" ответил:
"Кто заменит? Я полностью доверяю Рубену Лофтус-Чику".
Добавим, что матч "Милан" - "Црвена Звезда" стартует 10 декабря в 22:00 по Киеву.
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Источник:Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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