Фонсека рассказал, кто заменит Пулишича в матче ЛЧ против ФК Црвена Звезда

Правый вингер "Милана" и сборной США Кристиан Пулишич получил разрыв мышц правой голени во время матча с "Аталантой" и выбыл на несколько недель.

На вопрос журналистов о замене Пулишича в матче Лиги чемпионов против "Црвены Звезды", Паулу Фонсека, главный тренер "россонери" ответил:

"Кто заменит? Я полностью доверяю Рубену Лофтус-Чику".

Добавим, что матч "Милан" - "Црвена Звезда" стартует 10 декабря в 22:00 по Киеву.