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Фонсека рассказал, кто заменит Пулишича в матче ЛЧ против ФК Црвена Звезда

Лига Чемпионов

Паулу ответил на вопросы журналистов

Фонсека рассказал, кто заменит Пулишича в матче ЛЧ против ФК Црвена Звезда

Getty Images/Global Images Ukraine

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Правый вингер "Милана" и сборной США Кристиан Пулишич получил разрыв мышц правой голени во время матча с "Аталантой" и выбыл на несколько недель.

На вопрос журналистов о замене Пулишича в матче Лиги чемпионов против "Црвены Звезды", Паулу Фонсека, главный тренер "россонери" ответил:

"Кто заменит? Я полностью доверяю Рубену Лофтус-Чику".

Добавим, что матч "Милан" - "Црвена Звезда" стартует 10 декабря в 22:00 по Киеву.

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Црвена Звезда (Белград) Паулу Фонсека Рубен Лофтус-Чик Милан Кристиан Пулишич
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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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