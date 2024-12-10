Арсенал – Монако. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

В первом туре Лиги Чемпионов этого сезона мы все удивились неожиданной победе "Монако" над "Барселоной". После того они провели еще несколько неплохих матчей в главном евротурнире. И вот она, очередная встреча с реальным грандом. Смогут ли "монегаски" повторить свой подвиг и снять еще один скальп?

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 11 декабря.

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