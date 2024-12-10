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Арсенал – Монако. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ
Сможет ли команда Ади Хюттера удивить еще одного гранда?
Getty Images / Global Images Ukraine
В первом туре Лиги Чемпионов этого сезона мы все удивились неожиданной победе "Монако" над "Барселоной". После того они провели еще несколько неплохих матчей в главном евротурнире. И вот она, очередная встреча с реальным грандом. Смогут ли "монегаски" повторить свой подвиг и снять еще один скальп?
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 11 декабря.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Megogo Football 4.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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