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Арсенал – Монако. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Лига Чемпионов

Сможет ли команда Ади Хюттера удивить еще одного гранда?

Арсенал – Монако. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В первом туре Лиги Чемпионов этого сезона мы все удивились неожиданной победе "Монако" над "Барселоной". После того они провели еще несколько неплохих матчей в главном евротурнире. И вот она, очередная встреча с реальным грандом. Смогут ли "монегаски" повторить свой подвиг и снять еще один скальп?

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 11 декабря.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Megogo Football 4.

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Трансляция матча "Арсенал" — "Монако"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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