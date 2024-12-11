Арсенал – Монако. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Александр Зинченко все еще травмирован и не может помочь "канонирам" в таких важных матчах. "Арсенал" набрал неплохую форму и без украинца, поэтому могут рассчитывать на победу.

Артета готовит команду к одному из самых сложных этапов сезона и для того, чтобы иметь меньше головной боли в январе, нужно побеждать вот здесь, против "Монако".

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 11 декабря.

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Лига Чемпионов. Этап лиги. Шестой тур

11 декабря. 22:00. Лондон. "Эмирейтс"

Главный судья: Давиде Масса (Италия)

Трансляция: Megogo Football 4

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