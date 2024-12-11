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Арсенал – Монако. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ
Без Зинченко, но с Калафиори
Getty Images / Global Images Ukraine
Александр Зинченко все еще травмирован и не может помочь "канонирам" в таких важных матчах. "Арсенал" набрал неплохую форму и без украинца, поэтому могут рассчитывать на победу.
Артета готовит команду к одному из самых сложных этапов сезона и для того, чтобы иметь меньше головной боли в январе, нужно побеждать вот здесь, против "Монако".
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 11 декабря.
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Лига Чемпионов. Этап лиги. Шестой тур
11 декабря. 22:00. Лондон. "Эмирейтс"
Главный судья: Давиде Масса (Италия)
Трансляция: Megogo Football 4
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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