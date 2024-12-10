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Тренер Милана предупреждает команду об опасности Црвены Звезды
Фонсека высказался накануне шестого тура ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine
Паулу Фонсека, главный тренер "Милана", выступил на пресс-конференции накануне матча Лиги чемпионов против "Црвены Звезды":
"Они тяжелый соперник, у них всего три очка, но они одержали победу над "Штутгартом" со счетом 5:1. У них три хороших и быстрых форварда, и они очень опасная команда.
Лига чемпионов - это всегда другое соревнование, это другая мотивация. Мы готовимся к играм одинаково, потому что мы всегда хотим побеждать. Меняются соперники, структуры, стратегии".
"Милан" сыграет против ФК "Црвена Звезда" 11 декабря в 22:00 по киевскому времени.
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