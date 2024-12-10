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Тренер Милана предупреждает команду об опасности Црвены Звезды

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Фонсека высказался накануне шестого тура ЛЧ

Тренер Милана предупреждает команду об опасности Црвены Звезды

Getty Images/Global Images Ukraine

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Паулу Фонсека, главный тренер "Милана", выступил на пресс-конференции накануне матча Лиги чемпионов против "Црвены Звезды":

"Они тяжелый соперник, у них всего три очка, но они одержали победу над "Штутгартом" со счетом 5:1. У них три хороших и быстрых форварда, и они очень опасная команда.

Лига чемпионов - это всегда другое соревнование, это другая мотивация. Мы готовимся к играм одинаково, потому что мы всегда хотим побеждать. Меняются соперники, структуры, стратегии".

"Милан" сыграет против ФК "Црвена Звезда" 11 декабря в 22:00 по киевскому времени.

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Црвена Звезда (Белград) Паулу Фонсека Милан
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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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