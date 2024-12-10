Тренер Милана предупреждает команду об опасности Црвены Звезды

Паулу Фонсека, главный тренер "Милана", выступил на пресс-конференции накануне матча Лиги чемпионов против "Црвены Звезды":

"Они тяжелый соперник, у них всего три очка, но они одержали победу над "Штутгартом" со счетом 5:1. У них три хороших и быстрых форварда, и они очень опасная команда.

Лига чемпионов - это всегда другое соревнование, это другая мотивация. Мы готовимся к играм одинаково, потому что мы всегда хотим побеждать. Меняются соперники, структуры, стратегии".