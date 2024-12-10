  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. "Есть шансы не проиграть Баварии", - экс-игрок Шахтера верит в команду
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Есть шансы не проиграть Баварии", - экс-игрок Шахтера верит в команду

Лига Чемпионов
Обновлено

Прогноз от Адриана Пуканыча

"Есть шансы не проиграть Баварии", - экс-игрок Шахтера верит в команду

Михайло Лозовий, UA-Футбол

Новина українською

Бывший игрок "Шахтера" Адриан Пуканыч поделился ожиданиями от сегодняшнего противостояния "горняков" в Лиге чемпионов с "Баварией".

"Прогнозы прогнозами, но все будет решаться на футбольном поле. Да, "Бавария" - фаворит, даже в ослабленном составе, однако у "Шахтера", как по мне, есть шансы добиться положительного результата.

Имею в виду, не проиграть. Ведь по сыгранности, технической подготовке "горняки" не уступают, другое дело - исполнительское мастерство, где преимущество у немецкого гранда. Вот почему многое будет зависеть насколько качественно номинальные хозяева будут использовать голевые моменты.

Их будет мало, но они обязательно будут. Я убежден, что без забитых мячей в Гельзенкирхене не обойдется и не удивлюсь, если "Шахтер" добудет важное одно очко", - сказал Пуканыч.

Напомним, что матч "Шахтер" - "Бавария" начнется сегодня в 22:00, UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция матча.

По теме
yellow-arrow
Шахтер против Баварии. Экс-кипер горняков прогнозирует результативную ничью
yellow-arrow
Ювентус - Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
yellow-arrow
Барселона получит от ФИФА более 2 млн евро компенсации за травму своего центрбека
Адриан Пуканыч Бавария (Мюнхен) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости