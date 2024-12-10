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"Есть шансы не проиграть Баварии", - экс-игрок Шахтера верит в команду
Прогноз от Адриана Пуканыча
Михайло Лозовий, UA-Футбол
Бывший игрок "Шахтера" Адриан Пуканыч поделился ожиданиями от сегодняшнего противостояния "горняков" в
"Прогнозы прогнозами, но все будет решаться на футбольном поле. Да, "Бавария" - фаворит, даже в ослабленном составе, однако у "Шахтера", как по мне, есть шансы добиться положительного результата.
Имею в виду, не проиграть. Ведь по сыгранности, технической подготовке "горняки" не уступают, другое дело - исполнительское мастерство, где преимущество у немецкого гранда. Вот почему многое будет зависеть насколько качественно номинальные хозяева будут использовать голевые моменты.
Их будет мало, но они обязательно будут. Я убежден, что без забитых мячей в Гельзенкирхене не обойдется и не удивлюсь, если "Шахтер" добудет важное одно очко", - сказал Пуканыч.
Напомним, что матч "Шахтер" - "Бавария" начнется сегодня в 22:00, UA-Футбол
Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция матча.
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