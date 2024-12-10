"Есть шансы не проиграть Баварии", - экс-игрок Шахтера верит в команду

Бывший игрок "Шахтера" Адриан Пуканыч поделился ожиданиями от сегодняшнего противостояния "горняков" в Лиге чемпионов с "Баварией".

"Прогнозы прогнозами, но все будет решаться на футбольном поле. Да, "Бавария" - фаворит, даже в ослабленном составе, однако у "Шахтера", как по мне, есть шансы добиться положительного результата.

Имею в виду, не проиграть. Ведь по сыгранности, технической подготовке "горняки" не уступают, другое дело - исполнительское мастерство, где преимущество у немецкого гранда. Вот почему многое будет зависеть насколько качественно номинальные хозяева будут использовать голевые моменты.

Их будет мало, но они обязательно будут. Я убежден, что без забитых мячей в Гельзенкирхене не обойдется и не удивлюсь, если "Шахтер" добудет важное одно очко", - сказал Пуканыч.