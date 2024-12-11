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Лилль - Штурм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Лига Чемпионов

Лилль - Штурм: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 11.12.24 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол

Лилль - Штурм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Сегодня на стадионе "Пьер Моруа" в матче шестого тура Лиги чемпионов "Лилль" примет "Штурм". Непростое испытание для гостей.

В прошлом туре обе команды победили. "Лилль" обыграл "Болонью", а "Штурм" неожиданно минимально выиграл у "Жироны" - 1:0. Это были дебютные три очка для австрийцев в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

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Лига чемпионов. Шестой тур

"Лилль" - "Штурм"

11.12.2024. 19:45. Лилль. "Стадион Пьер-Моруа"

Видеотрансляция - Мегого-Футбол-3

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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