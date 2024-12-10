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Мотта - о матче против Манчестер Сити: Мы подготовились к игре

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Специалист ответил на вопросы журналистов

Мотта - о матче против Манчестер Сити: Мы подготовились к игре

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Тренер "Ювентуса" Тьяго Мотта рассказал о соперниках команды в шестом туре Лиги чемпионов - "Манчестер Сити".

"Для нас это отличная возможность сыграть с таким великим клубом, как "Сити". Мы подготовились к игре. Мы выложимся на полную. Мы хотим совершенствоваться как команда, выходя на поле с большим фокусом и концентрацией на том, что мы должны делать и чего избегать", - сказал Мотта.

11 декабря состоится матч "Ювентус" - "Манчестер Сити". Начало - в 22:00 по киевскому времени.

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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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