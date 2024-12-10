Мотта - о матче против Манчестер Сити: Мы подготовились к игре

Тренер "Ювентуса" Тьяго Мотта рассказал о соперниках команды в шестом туре Лиги чемпионов - "Манчестер Сити".

"Для нас это отличная возможность сыграть с таким великим клубом, как "Сити". Мы подготовились к игре. Мы выложимся на полную. Мы хотим совершенствоваться как команда, выходя на поле с большим фокусом и концентрацией на том, что мы должны делать и чего избегать", - сказал Мотта.