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Шахтер против Баварии. Экс-кипер горняков прогнозирует результативную ничью

Лига Чемпионов
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Шахтер против Баварии. Экс-кипер горняков прогнозирует результативную ничью

Фото: nkveres.com

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Бывший вратарь "Шахтера" Юрий Вирт поделился ожиданиями от матча 6-го тура Лиги чемпионов, в котором "горняки" сыграют с "Баварией", который состоится сегодня в Гельзенкирхене.

"Обеим командам позарез нужны очки: "Баварии", чтобы пробиться в главную восьмерку, а "горнякам“, чтобы вообще не сойти досрочно с дистанции. Поэтому будет немало борьбы, многое будет зависеть у кого будет преимущество в единоборствах. Пожалуй, индивидуальное мастерство таки выше у футболистов немецкого гранда, но благодаря настроенности, компактности действий, игровой дисциплине номинальные хозяева могут усложнить жизнь "звездному" составу мюнхенцев.

И не стоит недооценивать возможности "горняков", вспомните, как они в предыдущем туре дали бой нидерландскому ПСВ и только нелепое удаление защитника дончан все свело на нет под занавес противостояния.

Поэтому, на мой взгляд, будет богатый на голы поединок и все завершится вничью – 2:2", - сказал Вирт.

Напомним, что матч "Шахтер" - "Бавария" начнется сегодня в 22:00, UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция матча.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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