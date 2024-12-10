Шахтер против Баварии. Экс-кипер горняков прогнозирует результативную ничью

Бывший вратарь "Шахтера" Юрий Вирт поделился ожиданиями от матча 6-го тура Лиги чемпионов, в котором "горняки" сыграют с "Баварией", который состоится сегодня в Гельзенкирхене.

"Обеим командам позарез нужны очки: "Баварии", чтобы пробиться в главную восьмерку, а "горнякам“, чтобы вообще не сойти досрочно с дистанции. Поэтому будет немало борьбы, многое будет зависеть у кого будет преимущество в единоборствах. Пожалуй, индивидуальное мастерство таки выше у футболистов немецкого гранда, но благодаря настроенности, компактности действий, игровой дисциплине номинальные хозяева могут усложнить жизнь "звездному" составу мюнхенцев.

И не стоит недооценивать возможности "горняков", вспомните, как они в предыдущем туре дали бой нидерландскому ПСВ и только нелепое удаление защитника дончан все свело на нет под занавес противостояния.

Поэтому, на мой взгляд, будет богатый на голы поединок и все завершится вничью – 2:2", - сказал Вирт.