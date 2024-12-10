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"Фаворитов нет, мы играем на одном уровне". Тренер Боруссии Д высказался о матче ЛЧ против Барселоны
Специалист поделился своими мыслями
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер дортмундской "Боруссии" Нури Шахин поделился ожиданиями перед важным матчем Лиги чемпионов против "Барселоны".
"Если мы победим завтра, то сделаем действительно большой шаг к первой восьмерке. Мы хотим выиграть эту игру. Фаворитов нет, мы играем на одном уровне. Мы способны победить. Конечно, мы хотим пройти как можно дальше в Лиге чемпионов. Первый шаг для нас - попасть в восьмерку лучших", - сказал специалист.
Добавим, что немецкая команда занимает четвертое место в турнирной таблице ЛЧ, имея 12 очков. А "Барселона" на третьей позиции с таким же количеством баллами.
Матч "Боруссия Д" - "Барселона" стартует 11 декабря в 22:00 по Киеву.
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