"Фаворитов нет, мы играем на одном уровне". Тренер Боруссии Д высказался о матче ЛЧ против Барселоны

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Нури Шахин поделился ожиданиями перед важным матчем Лиги чемпионов против "Барселоны".

"Если мы победим завтра, то сделаем действительно большой шаг к первой восьмерке. Мы хотим выиграть эту игру. Фаворитов нет, мы играем на одном уровне. Мы способны победить. Конечно, мы хотим пройти как можно дальше в Лиге чемпионов. Первый шаг для нас - попасть в восьмерку лучших", - сказал специалист.