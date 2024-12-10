Брест - ПСВ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

В матче шестого тура Лиги чемпионов между собой встретятся французский "Брест" и нидерландский "ПСВ".

"Брест" имеет хорошие результаты в еврокубках, однако на внутренней арене команда испытывает проблемы, провалив последние матчи. Тогда как "ПСВ" очень хорошо себя проявляет и в национальном чемпионате, и в Лиге чемпионов. Будем наблюдать за противостоянием двух интересных и самобытных команд, каждая из которых постарается не опускать планку.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Лига чемпионов. 6-й тур

"Брест" - "ПСВ"

10 декабря, 22:00. Генгам, "Стад ду Рудуру"

Главный арбитр: Хосе Мария Санчес Мартинес (Испания)

Трансляция: MEGOGO Футбол 8