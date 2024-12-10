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Брест - ПСВ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ
Брест - ПСВ: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 10.12.24 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В матче шестого тура Лиги чемпионов между собой встретятся французский "Брест" и нидерландский "ПСВ".
"Брест" имеет хорошие результаты в еврокубках, однако на внутренней арене команда испытывает проблемы, провалив последние матчи. Тогда как "ПСВ" очень хорошо себя проявляет и в национальном чемпионате, и в Лиге чемпионов. Будем наблюдать за противостоянием двух интересных и самобытных команд, каждая из которых постарается не опускать планку.
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Лига чемпионов. 6-й тур
"Брест" - "ПСВ"
10 декабря, 22:00. Генгам, "Стад ду Рудуру"
Главный арбитр: Хосе Мария Санчес Мартинес (Испания)
Трансляция: MEGOGO Футбол 8
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