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Барселона получит от ФИФА более 2 млн евро компенсации за травму своего центрбека

Лига Чемпионов

Араухо пропустил из-за травмы 157 дней

Барселона получит от ФИФА более 2 млн евро компенсации за травму своего центрбека

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

Новина українською

"Барселона" получит финансовую компенсацию от ФИФА за травму своего центрального защитника Рональда Араухо, которую футболист получил во время матча Кубка Америки в составе сборной Уругвая.

25-летний уругвайский игрок пропустил из-за травмы 157 дней. Поэтому общая сумма компенсации составит более 2 650 692 млн евро.

Добавим, что Араухо основную команду "Барселоны" с 2020 года сыграл 150 матчей, забил 8 голов и отдал 5 ассистов.

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Барселона Рональд Араухо
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1 голосов
Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
10.12.2024 в 19:16
Банкроти кончені.... Попрошайки.... Смоктали всім клубом мабуть.....
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Комментарии 2
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Просто Квашин (Харків)
10.12.2024 в 19:16
Банкроти кончені.... Попрошайки.... Смоктали всім клубом мабуть.....
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0
0
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Bаrcelinius
10.12.2024 в 19:04
Агаа, так вот они чего Араухо не выпускали... Шоб зарегить Ольмо и ко. Понятно, понятно...
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