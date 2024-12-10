Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барселона получит от ФИФА более 2 млн евро компенсации за травму своего центрбека
Араухо пропустил из-за травмы 157 дней
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros
"Барселона" получит финансовую компенсацию от ФИФА за травму своего центрального защитника Рональда Араухо, которую футболист получил во время матча Кубка Америки в составе сборной Уругвая.
25-летний уругвайский игрок пропустил из-за травмы 157 дней. Поэтому общая сумма компенсации составит более 2 650 692 млн евро.
Добавим, что Араухо основную команду "Барселоны" с 2020 года сыграл 150 матчей, забил 8 голов и отдал 5 ассистов.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Mundo Deportivo
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Просто Квашин (Харків)
10.12.2024 в 19:16
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- Ушел из жизни экс-тренер Металлиста 1925
- Динамо готово расстаться с двумя игроками уже этой зимой
- УЕФА низко оценил работу украинского арбитра на матче Лиги чемпионов
- Шахтер – Бавария. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 10.12.2024
- Девушка голкипера Шахтера похвасталась сумочкой за 120 тысяч гривен. ФОТО
- Красавица дня. Потенциальная невестка Бекхэма, в честь которой его сын сделал татуировку
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
Комментарии 2