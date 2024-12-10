Барселона получит от ФИФА более 2 млн евро компенсации за травму своего центрбека

"Барселона" получит финансовую компенсацию от ФИФА за травму своего центрального защитника Рональда Араухо, которую футболист получил во время матча Кубка Америки в составе сборной Уругвая.

25-летний уругвайский игрок пропустил из-за травмы 157 дней. Поэтому общая сумма компенсации составит более 2 650 692 млн евро.

Добавим, что Араухо основную команду "Барселоны" с 2020 года сыграл 150 матчей, забил 8 голов и отдал 5 ассистов.