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Основной голкипер Ливерпуля вернулся, а поможет ли Цыганков Жироне? Стартовые составы на матч Лиги Чемпионов
Матч начнётся в 19:45 по киевскому времени
Getty Images/Global Images Ukraine
В шестом туре Лиги Чемпионов встретятся испанская "Жирона" и английский "Ливерпуль".
В основной состав "Ливерпуля" вернулся Алиссон Беккер, восстановившийся от травмы. Бразильский голкипер выходит впервые с октября 2024 года.
How we line up to take on Girona ???????? #UCL— Liverpool FC (@LFC) December 10, 2024
Виктор Цыганков не поможет "Жироне", поскольку полузащитник получил травму.
???????? ???????????????????????? ????????????????! ❤️????#GIRLIV #UCL pic.twitter.com/c4CR1w4pc8— Girona FC (@GironaFC) December 10, 2024
До матча "Ливерпуль" занимает первое место с 15-ю очками. "Жирона" - 30-я с 3 очками.
Матч начнётся в 19:45 по киевскому времени.
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