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Основной голкипер Ливерпуля вернулся, а поможет ли Цыганков Жироне? Стартовые составы на матч Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов

Матч начнётся в 19:45 по киевскому времени

Основной голкипер Ливерпуля вернулся, а поможет ли Цыганков Жироне? Стартовые составы на матч Лиги Чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

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В шестом туре Лиги Чемпионов встретятся испанская "Жирона" и английский "Ливерпуль".

В основной состав "Ливерпуля" вернулся Алиссон Беккер, восстановившийся от травмы. Бразильский голкипер выходит впервые с октября 2024 года.

Виктор Цыганков не поможет "Жироне", поскольку полузащитник получил травму.

До матча "Ливерпуль" занимает первое место с 15-ю очками. "Жирона" - 30-я с 3 очками.

Матч начнётся в 19:45 по киевскому времени.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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