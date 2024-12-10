Основной голкипер Ливерпуля вернулся, а поможет ли Цыганков Жироне? Стартовые составы на матч Лиги Чемпионов

В шестом туре Лиги Чемпионов встретятся испанская "Жирона" и английский "Ливерпуль".

В основной состав "Ливерпуля" вернулся Алиссон Беккер, восстановившийся от травмы. Бразильский голкипер выходит впервые с октября 2024 года.

How we line up to take on Girona ???????? #UCL — Liverpool FC (@LFC) December 10, 2024

Виктор Цыганков не поможет "Жироне", поскольку полузащитник получил травму.

До матча "Ливерпуль" занимает первое место с 15-ю очками. "Жирона" - 30-я с 3 очками.

Матч начнётся в 19:45 по киевскому времени.