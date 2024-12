Основной голкипер Ливерпуля вернулся, а поможет ли Цыганков Жироне? Стартовые составы на матч Лиги Чемпионов

В шестом туре Лиги Чемпионов встретятся испанская "Жирона" и английский "Ливерпуль".

В основной состав "Ливерпуля" вернулся Алиссон Беккер, восстановившийся от травмы. Бразильский голкипер выходит впервые с октября 2024 года.

How we line up to take on Girona ???????? #UCL