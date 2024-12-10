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Фейенорд - Спарта Прага. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лига чемпионов

Лига Чемпионов

День встречи - среда

Фейенорд - Спарта Прага. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лига чемпионов

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В одном из матчей 6-го тура Лиги чемпионов состоится встреча "Фейеноорда" и "Спарты" из Праги. Нидерландцы имеют серию из пяти матчей без поражений. Зато чехи не проигрывают 3 игры подряд.

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Матч пройдет в среду, 11-го декабря. Начало - в 22:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 7.

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Трансляція матчу Феєнорд - Спарта Прага
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Если вы не имеете возможности смотреть видеоэфир - следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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