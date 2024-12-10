Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фейенорд - Спарта Прага. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лига чемпионов
День встречи - среда
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
В одном из матчей 6-го тура Лиги чемпионов состоится встреча "Фейеноорда" и "Спарты" из Праги. Нидерландцы имеют серию из пяти матчей без поражений. Зато чехи не проигрывают 3 игры подряд.
Матч пройдет в среду, 11-го декабря. Начало - в 22:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 7.
Трансляція матчу Феєнорд - Спарта ПрагаСмотреть трансляцию
Если вы не имеете возможности смотреть видеоэфир - следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Ушел из жизни экс-тренер Металлиста 1925
- Шахтер – Бавария. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 10.12.2024
- Зеленский отреагировал на предложение мобилизировать с 18 лет
- Аталанта – Реал. Анонс и прогноз матча 6-го тура Лиги Чемпионов на 10.12.2024
- Девушка голкипера Шахтера похвасталась сумочкой за 120 тысяч гривен. ФОТО
- Красавица дня. Потенциальная невестка Бекхэма, в честь которой его сын сделал татуировку
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000