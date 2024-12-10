Фейенорд - Спарта Прага. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лига чемпионов

В одном из матчей 6-го тура Лиги чемпионов состоится встреча "Фейеноорда" и "Спарты" из Праги. Нидерландцы имеют серию из пяти матчей без поражений. Зато чехи не проигрывают 3 игры подряд.

Матч пройдет в среду, 11-го декабря. Начало - в 22:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 7.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Феєнорд - Спарта Прага Смотреть трансляцию

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