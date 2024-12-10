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Мюллер в деле. Стартовые составы команд на матч Шахтер - Бавария
Стартовые составы команд
shakhtar.com
Сегодня, 10 декабря, "Шахтер" в Гельзенкирхене проведет свой условно домашний матч Лиги чемпионов с "Баварией".
Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.
"Шахтер": Ризнык, Конопля, Бондарь, Грамм, Матвиенко, Марлон, Бондаренко, Судаков, Зубков, Кевин, Сикан
Запасные: Фесюн, Азаров, Винисиус, Фарина, Степаненко, Криськив, Швед, Назарина, Педриньо, Невертон, Траоре, Эгиналду
"Бавария": Да. Перец, Упамекано, Ким Мин Чжэ, Киммих, Горецка, Сане, Олисе, Геррейру, Лаймер, Мюллер, Мусиала
Запасные: Шмитт, Кланац, Дайер, Ибрагимович, Боэй, Иранкунда, Азеко, Тель, Павлович, Асну
Напомним, что UA-Футбол
Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция матча.
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