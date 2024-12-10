  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Мюллер в деле. Стартовые составы команд на матч Шахтер - Бавария
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мюллер в деле. Стартовые составы команд на матч Шахтер - Бавария

Лига Чемпионов

Стартовые составы команд

Мюллер в деле. Стартовые составы команд на матч Шахтер - Бавария

shakhtar.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 10 декабря, "Шахтер" в Гельзенкирхене проведет свой условно домашний матч Лиги чемпионов с "Баварией".

Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.

"Шахтер": Ризнык, Конопля, Бондарь, Грамм, Матвиенко, Марлон, Бондаренко, Судаков, Зубков, Кевин, Сикан

Запасные: Фесюн, Азаров, Винисиус, Фарина, Степаненко, Криськив, Швед, Назарина, Педриньо, Невертон, Траоре, Эгиналду

"Бавария": Да. Перец, Упамекано, Ким Мин Чжэ, Киммих, Горецка, Сане, Олисе, Геррейру, Лаймер, Мюллер, Мусиала

Запасные: Шмитт, Кланац, Дайер, Ибрагимович, Боэй, Иранкунда, Азеко, Тель, Павлович, Асну

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция матча.

По теме
yellow-arrow
Атлетико – Слован. Анонс и прогноз матча 6-го тура Лиги Чемпионов на 11.12.2024
yellow-arrow
ЛЧ. Динамо Загреб – Селтик 0:0. Вечер упущенных возможностей
yellow-arrow
ЛЧ. Жирона - Ливерпуль 0:1. Реализованный пенальти от Салаха фактически гарантирует мерсисайдцам выход в 1/8 финала
Бавария (Мюнхен) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
TIRAN (Донецк (Украина!))
10.12.2024 в 20:56
тщедушная подлива в старте - сразу минус один игрок!
Ответить
0
2
Вернуться к новостям
Комментарии 2
TIRAN (Донецк (Украина!))
10.12.2024 в 20:56
тщедушная подлива в старте - сразу минус один игрок!
Ответить
0
2
oda1979 (Запорожье)
10.12.2024 в 21:01
Василин какой по цвету купил?
Ответить
1
2

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости