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Ювентус - Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Ювентус - Манчестер Сити: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 11.12.2024 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Domenico Cippitelli/NurPhoto
В матче шестого тура Лиги чемпионов между собой сыграют туринский "Ювентус" и "Манчестер Сити".
Команде Пепа Гвардиолы удалось прервать свою семиматчевую безвыигрышную серию во всех турнирах, однако они все еще выглядят не слишком стабильными с точки зрения результатов. Кризисный "Манчестер Сити" будет иметь еще одну попытку в матче Лиги чемпионов, чтобы улучшить свое турнирное положение. Для "Ювентуса" этот домашний матч также является очень важным: у команды Тьяго Мотты такое же количество очков, как и у "горожан", однако туринский коллектив находится на две строчки ниже.
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Матч "Ювентус" - "Манчестер Сити" состоится на стадионе "Ювентус Стэдиум" в среду, 11-го декабря. Начало игры в 22:00. Прямую трансляцию поединка можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 1.
Если у вас отсутствует возможность смотреть трансляцию матча, вы можете следить за ходом событий в игре с помощью текстовой трансляции в матч-центре от UA-Футбол >>>
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