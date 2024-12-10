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Ювентус - Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Ювентус - Манчестер Сити: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 11.12.2024 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

Ювентус - Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Domenico Cippitelli/NurPhoto

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В матче шестого тура Лиги чемпионов между собой сыграют туринский "Ювентус" и "Манчестер Сити".

Команде Пепа Гвардиолы удалось прервать свою семиматчевую безвыигрышную серию во всех турнирах, однако они все еще выглядят не слишком стабильными с точки зрения результатов. Кризисный "Манчестер Сити" будет иметь еще одну попытку в матче Лиги чемпионов, чтобы улучшить свое турнирное положение. Для "Ювентуса" этот домашний матч также является очень важным: у команды Тьяго Мотты такое же количество очков, как и у "горожан", однако туринский коллектив находится на две строчки ниже.

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Матч "Ювентус" - "Манчестер Сити" состоится на стадионе "Ювентус Стэдиум" в среду, 11-го декабря. Начало игры в 22:00. Прямую трансляцию поединка можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 1.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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