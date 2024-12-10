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ЛЧ. Жирона - Ливерпуль 0:1. Реализованный пенальти от Салаха фактически гарантирует мерсисайдцам выход в 1/8 финала

Лига Чемпионов
Обновлено

Победная серия Слота в Лиге чемпионов продолжается

ЛЧ. Жирона - Ливерпуль 0:1. Реализованный пенальти от Салаха фактически гарантирует мерсисайдцам выход в 1/8 финала

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Гресь Автор UA-Футбол
Новина українською

Каталонцы должны были сегодня добывать очки, чтобы иметь шансы на выход в плей-офф. Однако, "Ливерпуль" со стартового свистка завладел территориальным преимуществом над хозяевами поля. Уже на 6-й минуте гости создали опасный момент у ворот "Жироны", где Гассанига потащил удар Дарвина Нуньеса с близкого расстояния. Испанцы не собирались отсиживаться исключительно в обороне: после прострела с левого фланга от Мигеля Гутьерреса, Брайан Хиль в пределах штрафной площадки попал в Алиссона. Позже эти же игроки "бело-красных" снова побеспокоили бразильца, впрочем, голкипер "скаузеров" отразил удар Гутьерреса, а добивание от вингера хозяев прошло выше ворот. Затем в матче произошло некоторое затишье, где уже незадолго до перерыва пришлось вступать в игру голкиперу "Жироны". Во время быстрой атаки в исполнении игроков "Ливерпуля", Салах вывел Нуньеса один на один с Гассанигой, однако аргентинец потянул удар в дальний угол. В следующей же атаке в исполнении "Жироны", Ясер Асприлья с дальней дистанции пытался попасть в верхний угол ворот Алиссона, однако бразилец совершил эффектный и удачный сейв в этой ситуации.

В начале второго тайма хозяева могли воспользоваться ошибкой от Трента при неудачной передаче на своего партнера по команде, однако Арно Данджума пробил прямо в голкипера "мерсисайдцев". Команда Арне Слота затем перехватила инициативу и через некоторое время, после просмотра VAR, гости заработали пенальти. Донни ван де Беек в собственной штрафной нарушил правила на Диасе, а сам 11-метровый удар реализовал Мохамед Салах. Далее гости продолжили контролировать ход матча, стараясь не допускать к собственным воротам "Жирону". Ближе к концу встречи Мичел через замены хотел перехватить инициативу, однако хозяева не создавали опасности у владений Алиссона. В итоге, гости одержали минимальную победу, что фактически им гарантирует участие в 1/8 финала Лиги чемпионов. Что касается "Жироны", то шансы каталонцев на попадание в плей-офф остаются теоретическими, однако здесь также зависит от результатов конкурентов, которые находятся в лучшей турнирной ситуации.

Лига чемпионов. 6-й тур
Жирона, Монтиливи

Жирона - Ливерпуль 0:1
Голы: Салах 63 (пен.)
Предупреждение: Ромеу, А. Франсес, Порту - Л. Диас, Гомес

Жирона: Гассанига - А. Франсес, Хуанпе, Крейчи, Блинд (Солис, 77) - Гутьеррес, Ромеу, Д. ван де Беек (Мартин, 76) - Хиль (Порту, 71), Асприлья - Данджума (Стуани, 72)

Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнольд, Гомес, В. ван Дейк, Робертсон - Гравенберх, Джонс (Эллиотт, 76) - Салах, Собослаи, Л. Диас (Эндо, 89) - Д. Нуньес (Гакпо, 71)

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Комментарии
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Bаrcelinius
10.12.2024 в 21:39
Левый пеналь и победа. Герои блъ... Тьфу. Жирона молодец!
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Комментарии 2
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Bаrcelinius
10.12.2024 в 21:39
Левый пеналь и победа. Герои блъ... Тьфу. Жирона молодец!
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trafalgar (Запорожье)
10.12.2024 в 21:41
видать ты слепой,тут еще можно было дать второй пеналь в самом конце матча, а Жирона уылое фуфло
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