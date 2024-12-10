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Будет аншлаг. В Шахтере заявили о продаже всех билетов на матч с Баварией
Несмотря на проблемы
shakhtar.com
Сегодня, 10 декабря, "Шахтер" в Гельзенкирхене проведет свой условно домашний матч
Как сообщили в "Шахтере", все билеты на игру проданы. Напомним, стадион "Фелтинс-Арена" вмещает чуть более 62 тысяч болельщиков.
Стоит отметить, что ранее фанаты "Баварии" призывали бойкотировать матч с "Шахтером" из-за высоких цен на билеты, после чего "горняки" начали "искать компромиссы" с ценами на билеты.
Напомним, что UA-Футбол
Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция матча.
Нагадаємо, що UA-Футбол проведе
Також на YouTube буде доступна аудіотрансляція матчу.
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