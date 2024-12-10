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Мораес: Возможно, Шахтер в матче с Баварией ждет что-то историческое и невероятное
Жуниор посетил тренировку горняков перед матчем с Баварией
shakhtar.com
Экс-игрок "Шахтера" и "Динамо" Жуниор Мораес посетил тренировку "горняков" перед матчем 6-го тура
– Жуниор, поздравляем! Вы приехали в Германию в "Шахтер", как прошла встреча с бывшими партнерами по команде, с друзьями? Какие у вас эмоции?
– Прежде всего поздравляю всех украинцев! Очень рад быть здесь. Приехать сюда и увидеться с командой – невероятные эмоции. Недавно я объявил о завершении карьеры и потому не мог не увидеться с командой. Счастлив, что "Шахтер" пригласил меня на матч. Приятно быть рядом с клубом и проживать эти моменты, особенно сейчас, когда я принял решение "повесить бутсы на гвоздь". Очень особенный момент для меня, ведь это клуб, где у меня были прекрасные условия работы и жизни: здесь я становился чемпионом, здесь нашел себя, развился как в футбольном плане, так и за пределами поля. Все, что сейчас команда воплощает на поле, заслуживает похвалы, но и поведение относительно Украины и ее народа, все, что делает клуб вне поля, очень важно, как по мне. Поэтому я счастлив быть здесь.
– О чем общались с игроками, Дарио Срной, руководством клуба и работниками?
– Всегда безгранично радуюсь увидеться с давними друзьями и важными для клуба людьми, такими как Дарио, представители персонала, врачи – всеми, кто привлечен к работе с командой. Я выстроил много дружеских связей внутри клуба в течение этих лет. Мы прожили немало разнообразного опыта вместе, и поэтому в моей душе сохраняется очень теплая эмоция по отношению к тем, кто здесь работает. Это очень солидно организованный клуб, обеспечивающий игрокам необходимым и действительно формирующий свою собственную идентичность. Поэтому я искренне радуюсь, что увидел всех снова, посетил эту тренировку. А еще с нетерпением жду игры.
– Какие у вас ожидания от грядущего противостояния "Шахтера" с "Баварией"?
– Очень большие ожидания матча. Я убежден, нас ждет очень интересная игра, и кто знает, не войдет ли она в историю "Шахтера" как победа над "Баварией". Возможно, клуб ждет что-то историческое и невероятное. Именно за это я буду болеть. Поэтому сейчас проживать такой момент на фоне завершения моей карьеры – это нечто особенное. Подобная честь чрезвычайно важна для меня.
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