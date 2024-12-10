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Тренер Лилля - о матче ЛЧ против Штурма: Этот матч будет хорошим испытанием
Французская команда настроена оптимистично
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бруно Женезио, тренер "Лилля", выступил на пресс-конференции накануне матча шестого тура Лиги Чемпионов против "Штурма".
"Лига чемпионов - самое требовательное соревнование, если ваши стандарты падают, вы будете наказаны. У "Штурма" в активе лишь три очка, но они лишь однажды проиграли с разницей больше, чем в один мяч. Мы не можем воспринимать победу как должное.
Завтрашний день станет хорошим испытанием", - сказал специалист.
Добавим, что 11 декабря состоится матч "Лилль" - "Штурм". Начало - в 19:45 по Киеву.
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