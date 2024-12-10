Тренер Лилля - о матче ЛЧ против Штурма: Этот матч будет хорошим испытанием

Бруно Женезио, тренер "Лилля", выступил на пресс-конференции накануне матча шестого тура Лиги Чемпионов против "Штурма".

"Лига чемпионов - самое требовательное соревнование, если ваши стандарты падают, вы будете наказаны. У "Штурма" в активе лишь три очка, но они лишь однажды проиграли с разницей больше, чем в один мяч. Мы не можем воспринимать победу как должное.

Завтрашний день станет хорошим испытанием", - сказал специалист.