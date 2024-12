Винисиус, Мбаппе и Куртуа в старте Реала на Аталанту, Лунин - в запасе

Сегодня, 10 декабря, в рамках 6-го тура Лиги чемпионов "Реал" на выезде сыграет с "Аталантой".

Матч начнется в 22:0 и уже известны стартовые составы команд.

В старте мадридцев ожидаемо выйдет голкипер Тибо Куртуа, в то время как украинец Андрей Лунин остался в запасе.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Così in campo per #AtalantaRealMadrid ????



Our Starting XI ????????#UCL #GoAtalantaGo ⚫???? pic.twitter.com/scCRB9VSq2