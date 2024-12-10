  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Палкин: Ни одному клубу в Европе не приходится так много путешествовать
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Палкин: Ни одному клубу в Европе не приходится так много путешествовать

Лига Чемпионов
Обновлено

И снова о логистике в еврокубках

Палкин: Ни одному клубу в Европе не приходится так много путешествовать

Foto: WITTERS

Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин в интервью немецким СМИ рассказал о сложной логистике команды.

"Независимо от того, где мы в конечном итоге выступаем, мы не можем быть в таком хорошем состоянии, как нам бы хотелось. Вся логистика сама по себе сумасшедшая - иногда нам нужно день или два, чтобы добраться до места проведения.

Морально и физически это трудно. Но мы живем в таком мире. Тем не менее, мы являемся источником вдохновения для многих людей. Мы играем далеко от дома уже десять лет и уже десять лет там не живём.

Наш клуб и наши игроки символизируют всё население Украины: несмотря на все трудности, мы показываем народу нашей Родины, что никогда не сдаемся. Несмотря ни на что, мы хотим достигать хороших результатов и показывать хороший футбол.

Прежде всего, нам нужно сесть на автобус из Киева, где мы сейчас находимся, в Львов. Это занимает около семи-восьми часов. Затем мы проводим там ночь в гостинице, а дальше едем около трех-четырех часов до Жешува в Польше. Потом садимся на самолет в сторону Дюссельдорфа. Это занимает около двух-трех часов. Затем нам придется ехать автобусом до Гельзенкирхена ещё час или два.

Чистое время в пути, наверное, до 20 часов — ночевки в гостиницах и другие остановки даже не учитываются. Ни одному клубу в Европе не приходится так много путешествовать. На тех же условиях мы могли бы летать по всему миру", — сказал Палкин.

По теме
yellow-arrow
Атлетико – Слован. Анонс и прогноз матча 6-го тура Лиги Чемпионов на 11.12.2024
yellow-arrow
ЛЧ. Динамо Загреб – Селтик 0:0. Вечер упущенных возможностей
yellow-arrow
ЛЧ. Жирона - Ливерпуль 0:1. Реализованный пенальти от Салаха фактически гарантирует мерсисайдцам выход в 1/8 финала
Сергей Палкин Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport1.de
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости