Палкин: Ни одному клубу в Европе не приходится так много путешествовать

Генеральный директор " Шахтера " Сергей Палкин в интервью немецким СМИ рассказал о сложной логистике команды.

"Независимо от того, где мы в конечном итоге выступаем, мы не можем быть в таком хорошем состоянии, как нам бы хотелось. Вся логистика сама по себе сумасшедшая - иногда нам нужно день или два, чтобы добраться до места проведения.

Морально и физически это трудно. Но мы живем в таком мире. Тем не менее, мы являемся источником вдохновения для многих людей. Мы играем далеко от дома уже десять лет и уже десять лет там не живём.

Наш клуб и наши игроки символизируют всё население Украины: несмотря на все трудности, мы показываем народу нашей Родины, что никогда не сдаемся. Несмотря ни на что, мы хотим достигать хороших результатов и показывать хороший футбол.

Прежде всего, нам нужно сесть на автобус из Киева, где мы сейчас находимся, в Львов. Это занимает около семи-восьми часов. Затем мы проводим там ночь в гостинице, а дальше едем около трех-четырех часов до Жешува в Польше. Потом садимся на самолет в сторону Дюссельдорфа. Это занимает около двух-трех часов. Затем нам придется ехать автобусом до Гельзенкирхена ещё час или два.

Чистое время в пути, наверное, до 20 часов — ночевки в гостиницах и другие остановки даже не учитываются. Ни одному клубу в Европе не приходится так много путешествовать. На тех же условиях мы могли бы летать по всему миру", — сказал Палкин.