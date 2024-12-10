ЛЧ. Динамо Загреб – Селтик 0:0. Вечер упущенных возможностей

Лига Чемпионов, 6-й тур

Загреб, Максимир

Динамо Загреб – Селтик 0:0

Для обоих соперников сегодняшний матч был настоящим шансом. И "Динамо", и "Селтик" благодаря новому формату ЛЧ впервые за долгое время могут претендовать на выход в плей-офф. К примеру, шансы на финиш в топ-24 перед игрой статистический портал Opta оценивал выше 40% как для хозяев, так и для гостей.

Но решительно действовать нужно было этим вечером, ведь другого шанса набрать все 3 пункта может и не выпасть. В случае с хорватами точно, ведь в финальных двух турах их ждет "Арсенал" в Лондоне и прием "Милана". У шотландцев же будет прекрасный шанс в виде домашнего поединка с "Янг Бойз", но конкуренция такая, что лучше цепляться за любой шанс.

Впрочем, никакой решительности и тем более агрессии у чужих ворот в начале матча мы не увидели (первого удара в створ на двоих пришлось ждать 58 минут). Победила предосторожность. "Динамо" на фоне плохих результатов (5 матчей без побед) и заполненного лазарета (первый защитником в запасе сидел парень 2008-го года рождения) абсолютно добровольно сдал инициативу, выжидая редких шансов для контратак.

Не особо настойчив был и "Селтик". При 68% владения подопечные Брендана Роджерса до перерыва нанесли один-единственный удар. Бернарду со штрафного пробил чуть выше. С игры – ничего. Обычное стерильное владение. Полузащиту время от времени взламывали. Но не хватало не то, чтобы последнего, а даже предпоследнего паса. "Динамо" и то имело 3 удара, включая два выстрела Сандроо Куленовича после прострелов Пьяцы с флангов.

Во второй половине было повеселее. Загреб начал активнее провоцировать ошибки соперника на чужой половине и чуть большими силами выбегать в быстрые атаки. По иронии судьбы, это решение Ненада Бьелицы сыграли скорее против его команды.

Кюн убежал по правому краю после потери Пьяцы, сместился под удар и плотно пробил, но удар был заблокирован. Фурухаси после еще одной быстрой атаки достал прострел с фланга и нанес удар, но вратарь успел выскочить на японскую ложную 9. На добивании ЦЗ Картер-Викерс запустил по верхним рядам трибун.

На заключительные 20-25 минут Роджерс пошел ва-банк, сделав две двойные замены (еще одна была в перерыве). Сменил тройку впереди и в опорную выпустил Энгельса, весьма забивного хавбека с сомнительными оборонительными навыками.

Но "Селтик" стал допускать неприлично много брака на чужой половине из-за кучи изменений впереди, тем самым создавая шансы для атаки "Динамо". Так Пьяца головой после подачи Ристовски опасно пробил под перекладину Шмейхеля.

Этот полушанс так и остался лучшим на две команды. А "кельты" даже умудрились при владении под 70% набегать больше усталого соперника за матч. Но толку от этого движения не было. 0:0. Вечер упущенных возможностей. Но только не голевых, а турнирных.

Динамо Загреб: Загорац – Пьер-Габриэль, Катрин, Берно, Ристовски – Рог, Качавенда – Батурина (Стойкович, 83), Пьяца (Ходжа, 82), Шпикич (Мбуку, 73) – Куленович

Селтик: Шмейхель – Тэйлор, Трасти, Картер-Викерс, Джонстон (Ралстон, 46) – Хатате (Маккоуэн, 65), Макгрегор, Бернарду (Энгельс, 65) – Маэда (Форрест, 73), Фурухаси (Ида, 72), Кюн