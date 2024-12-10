Флик уверен в победе Барселоны над Боруссией Д в ЛЧ

Ханси Флик, главный тренер "Барселоны", дал комментарий журналистам относительно матча шестого тура Лиги чемпионов, где команда сыграет против "Боруссии Д":

"Мы будем играть на фантастическом стадионе с невероятной атмосферой, но я полностью уверен в команде и в том, что мы делаем. Мы должны держаться вместе, чтобы выиграть матч".

"Какие различия между испанским и немецким футболом? Я не думаю, что это то, что можно сравнивать. У каждого свое представление об игре. Я думаю, что атмосфера в обеих странах великолепная. Приятно видеть страсть болельщиков.

Я верю, что мы можем победить Дортмунд и сыграть хорошо", - добавил Флик.