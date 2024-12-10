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Флик уверен в победе Барселоны над Боруссией Д в ЛЧ

Лига Чемпионов

Тренер Барсы ответил на вопросы журналистов

Флик уверен в победе Барселоны над Боруссией Д в ЛЧ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Ханси Флик, главный тренер "Барселоны", дал комментарий журналистам относительно матча шестого тура Лиги чемпионов, где команда сыграет против "Боруссии Д":

"Мы будем играть на фантастическом стадионе с невероятной атмосферой, но я полностью уверен в команде и в том, что мы делаем. Мы должны держаться вместе, чтобы выиграть матч".

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"Какие различия между испанским и немецким футболом? Я не думаю, что это то, что можно сравнивать. У каждого свое представление об игре. Я думаю, что атмосфера в обеих странах великолепная. Приятно видеть страсть болельщиков.

Я верю, что мы можем победить Дортмунд и сыграть хорошо", - добавил Флик.

Матч "Боруссия Д" - "Барселона" стартует 11 декабря в 22:00 по Киеву.

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Боруссия (Дортмунд) Барселона Ханси Флик
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Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Bаrcelinius
10.12.2024 в 21:57
Ну-ну... Посмотрим ради чего в Ла Лиге -8 очков улетело.
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Комментарии 1
avatar
Bаrcelinius
10.12.2024 в 21:57
Ну-ну... Посмотрим ради чего в Ла Лиге -8 очков улетело.
Ответить
0
0

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