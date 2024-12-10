Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Флик уверен в победе Барселоны над Боруссией Д в ЛЧ
Тренер Барсы ответил на вопросы журналистов
Getty Images / Global Images Ukraine
Ханси Флик, главный тренер "Барселоны", дал комментарий журналистам относительно матча шестого тура Лиги чемпионов, где команда сыграет против "Боруссии Д":
"Мы будем играть на фантастическом стадионе с невероятной атмосферой, но я полностью уверен в команде и в том, что мы делаем. Мы должны держаться вместе, чтобы выиграть матч".
"Какие различия между испанским и немецким футболом? Я не думаю, что это то, что можно сравнивать. У каждого свое представление об игре. Я думаю, что атмосфера в обеих странах великолепная. Приятно видеть страсть болельщиков.
Я верю, что мы можем победить Дортмунд и сыграть хорошо", - добавил Флик.
Матч "Боруссия Д" - "Барселона" стартует 11 декабря в 22:00 по Киеву.
Популярное сейчас
- Динамо объявило о масштабных изменениях в руководящей структуре клуба
- Ушел из жизни экс-тренер Металлиста 1925
- Шахтер – Бавария. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 10.12.2024
- Компани спросили про возможное подписании Мудрика. Ответ тренера Баварии
- Девушка голкипера Шахтера похвасталась сумочкой за 120 тысяч гривен. ФОТО
- Красавица дня. Потенциальная невестка Бекхэма, в честь которой его сын сделал татуировку
Комментарии 1