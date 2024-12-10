ЛЧ. Брест - ПСВ 1:0. Герой пиратов - Марко Бизот и штанга ворот

Лига чемпионов, 6 тур

Брест — ПСВ, 1:0

Голы: Жюльен Ле Кардинал 43

Первый серьезный момент у "ПСВ" случился на 20-й минуте: тогда мячом завладел защитник нидерландской команды Боскальи, который пробил с семи метров, но вратарь "Бреста" Бизот сделал сейв.

Несмотря на то, что хозяева поля - "Брест", именно игроки "ПСВ" контролировали игру, по сути, подопечные Эрика Руа сами позволяли "лампочкам" играть первым номером на своем поле. На тридцатой минуте игры Де Йонг ворвался в штрафную "Бреста" и пробил, однако мяч попал в грудь Бизоту, а на добивании капитан "ПСВ" попал в сетку извне. Через несколько минут "ПСВ" снова атаковал ворота французской команды, но голкипер в очередной раз отразил удар.

Неожиданно для "ПСВ", который атаковал ворота "Бреста", именно хозяева вышли вперед 1:0. Под конец первого тайма мяч после рикошета попал в дальнюю штангу, где стоял французский защитник, Ле Кардинал, который отправил мяч в сетку ворот.

BREST OUVRE AUSSI LA MARQUE ❤️????



Comme les parisiens il y’a quelques minutes, l’autre club français de la soirée mène ! Le club breton est virtuellement 3eme de cette #ChampionsLeague ✨#UCL #SB29PSV



pic.twitter.com/20CPselHim — Le Stade (@le_stade) December 10, 2024

Во втором тайме игра была равной, никто никого не превосходил на поле, атаковали как хозяева поля, так и гости. Хотя, впрочем, счет в пользу "Бреста" раздражал игроков "ПСВ", ведь они чаще владели мячом, а ударов по воротам у них было значительно больше, чем у хозяев поля. Но ближе к 60-й минуте игры "Брест" не спеша начал догонять "лампочек" в статистике "удары по воротам".

На 66-й минуте "ПСВ" мог наконец сравнять счет, мяч после удара Веермана попал в руку Н'Диайе. Арбитр сразу же указал на одиннадцатиметровый штрафной удар, однако после просмотра ВАР оказалось, что мяч попал в локоть защитнику "Бреста" от его же бедра.

До конца игры "ПСВ" пытался хотя бы заработать один балл, но ворота Марко Бизота было невозможно пробить, поэтому матч шестого тура Лиги чемпионов завершился победой хозяев, 1:0.

"Брест": Марко Бизот, Жюльен Ле Кардинал (Матиас Перейра Лаге), Брендан Шардонне, Ньякат Н'Диайе, Эдимилсон Фернандес, Массадио Айдара, Ромен Дель Кастильо, Махди Камара, Уго Маньетти, Камори Думбия (Ибрагим Салах), Мама Бальде (Абдалла Дипо Сима).

"ПСВ": Вальтер Бенитес, Рик Карсдорп (Ричард Ледесма), Райан Фламинго, Оливье Боскальи, Маттео Дамс (Джоуи Верман), Исмаэль Сайбари, Мауро Жуниор, Малик Тильман (Гус Тил), Жоан Бакайоко (Ирвинг Лосано), Люк Де Йонг (Рикардо Пепи), Ноа Ланг.

Предупреждение: Жюльен Ле Кардинал 45+2, Ромен Дель Кастильо 58, Брендан Шардонне 84 — Маттео Дамс 41, Малик Тильман 64, Джоуи Верман 86.