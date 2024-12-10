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ЛЧ. Брест - ПСВ 1:0. Герой пиратов - Марко Бизот и штанга ворот

Лига Чемпионов
Обновлено

Контратаки лампочек так и не принесли желаемых 3 балла

ЛЧ. Брест - ПСВ 1:0. Герой пиратов - Марко Бизот и штанга ворот

Getty Images/Global Images Ukraine

Валентина Чорноштан Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига чемпионов, 6 тур

Брест — ПСВ, 1:0

Голы: Жюльен Ле Кардинал 43

Первый серьезный момент у "ПСВ" случился на 20-й минуте: тогда мячом завладел защитник нидерландской команды Боскальи, который пробил с семи метров, но вратарь "Бреста" Бизот сделал сейв.

Несмотря на то, что хозяева поля - "Брест", именно игроки "ПСВ" контролировали игру, по сути, подопечные Эрика Руа сами позволяли "лампочкам" играть первым номером на своем поле. На тридцатой минуте игры Де Йонг ворвался в штрафную "Бреста" и пробил, однако мяч попал в грудь Бизоту, а на добивании капитан "ПСВ" попал в сетку извне. Через несколько минут "ПСВ" снова атаковал ворота французской команды, но голкипер в очередной раз отразил удар.

Неожиданно для "ПСВ", который атаковал ворота "Бреста", именно хозяева вышли вперед 1:0. Под конец первого тайма мяч после рикошета попал в дальнюю штангу, где стоял французский защитник, Ле Кардинал, который отправил мяч в сетку ворот.

Во втором тайме игра была равной, никто никого не превосходил на поле, атаковали как хозяева поля, так и гости. Хотя, впрочем, счет в пользу "Бреста" раздражал игроков "ПСВ", ведь они чаще владели мячом, а ударов по воротам у них было значительно больше, чем у хозяев поля. Но ближе к 60-й минуте игры "Брест" не спеша начал догонять "лампочек" в статистике "удары по воротам".

На 66-й минуте "ПСВ" мог наконец сравнять счет, мяч после удара Веермана попал в руку Н'Диайе. Арбитр сразу же указал на одиннадцатиметровый штрафной удар, однако после просмотра ВАР оказалось, что мяч попал в локоть защитнику "Бреста" от его же бедра.

До конца игры "ПСВ" пытался хотя бы заработать один балл, но ворота Марко Бизота было невозможно пробить, поэтому матч шестого тура Лиги чемпионов завершился победой хозяев, 1:0.

"Брест": Марко Бизот, Жюльен Ле Кардинал (Матиас Перейра Лаге), Брендан Шардонне, Ньякат Н'Диайе, Эдимилсон Фернандес, Массадио Айдара, Ромен Дель Кастильо, Махди Камара, Уго Маньетти, Камори Думбия (Ибрагим Салах), Мама Бальде (Абдалла Дипо Сима).

"ПСВ": Вальтер Бенитес, Рик Карсдорп (Ричард Ледесма), Райан Фламинго, Оливье Боскальи, Маттео Дамс (Джоуи Верман), Исмаэль Сайбари, Мауро Жуниор, Малик Тильман (Гус Тил), Жоан Бакайоко (Ирвинг Лосано), Люк Де Йонг (Рикардо Пепи), Ноа Ланг.

Предупреждение: Жюльен Ле Кардинал 45+2, Ромен Дель Кастильо 58, Брендан Шардонне 84 — Маттео Дамс 41, Малик Тильман 64, Джоуи Верман 86.

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