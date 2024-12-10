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Наставник Болоньи: Три последних матча могут решить нашу судьбу в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов

Команда настроена побеждать

Наставник Болоньи: Три последних матча могут решить нашу судьбу в Лиге чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Наставник "Болоньи" Винченцо Итальяно оптимистично настроен на матч шестого тура Лиги чемпионов против "Бенфики".

"Это будет великолепный матч на очень атмосферном стадионе против очень сильной команды. Мы должны будем подготовиться как можно лучше. Последние три игры все еще могут определить нашу судьбу; мы постараемся достичь результата.

Мы приложили много усилий, но встретились с великолепными командами. Мы показали великолепную игру, но нам не хватало деталей, которые делают разницу. Мы попробуем добыть очки против "Бенфики" у них дома".

11 декабря в 22:00 по киевскому времени "Болонья" встретится с "Бенфикой".

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Болонья Бенфика (Лиссабон) Лига чемпионов Винченцо Итальяно
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