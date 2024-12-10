Наставник Болоньи: Три последних матча могут решить нашу судьбу в Лиге чемпионов

Наставник "Болоньи" Винченцо Итальяно оптимистично настроен на матч шестого тура Лиги чемпионов против "Бенфики".

"Это будет великолепный матч на очень атмосферном стадионе против очень сильной команды. Мы должны будем подготовиться как можно лучше. Последние три игры все еще могут определить нашу судьбу; мы постараемся достичь результата.

Мы приложили много усилий, но встретились с великолепными командами. Мы показали великолепную игру, но нам не хватало деталей, которые делают разницу. Мы попробуем добыть очки против "Бенфики" у них дома".