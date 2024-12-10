Милан - Црвена Звезда: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

"Звездным" еще ни разу не удалось обыграть "дьяволов". При этом этот матч станет уже седьмым в истории итальянской и сербской команд.

У "Црвены Звезды" дела идут отлично в национальном первенстве - лидирующая позиция и гандикап в размере 12 баллов на вторым местом. В свою очередь, "Милан" - пока только седьмой в Серии А. Однако, в главном еврокубке ситуация диаметрально иная. В частности, разница между нашими коллективами составляет 6 очков.

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Поединок 6-го тура Лиги чемпионов сезона 2024/2025 "Милан" - "Црвена Звезда" состоится в среду, 11-го декабря 2024-го года , в 22:00. Встреча пройдет в итальянском Милане, на "Сан-Сиро".

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