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Резвый старт. Шахтер и Бавария к 12-й минуте обменялись голами. ВИДЕО

Лига Чемпионов
Обновлено

1:1 в матче

Резвый старт. Шахтер и Бавария к 12-й минуте обменялись голами. ВИДЕО

Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Шахтер" в Гельзенкирхене проводет свой условно домашний матч Лиги чемпионов с "Баварией".

Поединок начался идеально для "горняков" - уже на 5-й минуте Зубков вырезал идеальную передачу на фланг Кевину, который убрал защитника, сместился в центр и отлично пробил – 1:0.

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Впрочем, радовались "горняки" недолго – уже на 11-й минуте атака баварцев через центральную зону завершилась тем, что Лаймера вывели на убойную позицию, который и расстрелял Ризныка – 1:1.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

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