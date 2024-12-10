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Матч Шахтер - Бавария установил новый рекорд посещаемости на домашнем матче горняков

Лига Чемпионов
Обновлено

Новый рекорд горняков

Матч Шахтер - Бавария установил новый рекорд посещаемости на домашнем матче горняков

Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Шахтер" в Гельзенкирхене проводет свой условно домашний матч Лиги чемпионов с "Баварией". К 38-й минуте счет 1:1.

Как сообщил представитель пресс-службы "горняков" Олег Барков, этот матч собрал на трибунах 56 тысяч болельщиков.

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Это новый клубный рекорд посещаемости на домашнем матче "горняков". Предыдущее достижение было установлено в 2012 году во время матча "Шахтер" - "Динамо" в Донецке, который посетили 53 432 зрителя.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

Также на YouTube доступна аудиотрансляция матча.

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