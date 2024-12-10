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Мбаппе забил 50 голов в Лиге чемпионов
Футболист забил Аталанте в начале первого тайма
Getty Images/Global Images Ukraine
В матче шестого тура Лиги чемпионов против "Аталанты" Килиан Мбаппе отметился голом, который стал для него юбилейным - 50-м в самом престижном европейском клубном турнире.
Французский футболист реализовал свой момент на 10-й минуте поединка.
Килиан стал лишь 12-м футболистом в истории турнира, которому удалось это сделать.
#Atalanta vs #RealMadrid 0-1— Footbalyze (@Gokturk_Tamay) December 10, 2024
Kylian Mbappe kendisini buldu…#ChampionsLeague | #UCL | #ATARMA
pic.twitter.com/pS2QXfp2Y1
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Источник:UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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