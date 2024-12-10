Мбаппе забил 50 голов в Лиге чемпионов

В матче шестого тура Лиги чемпионов против "Аталанты" Килиан Мбаппе отметился голом, который стал для него юбилейным - 50-м в самом престижном европейском клубном турнире.

Французский футболист реализовал свой момент на 10-й минуте поединка.

Килиан стал лишь 12-м футболистом в истории турнира, которому удалось это сделать.