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Мбаппе забил 50 голов в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов

Футболист забил Аталанте в начале первого тайма

Мбаппе забил 50 голов в Лиге чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

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В матче шестого тура Лиги чемпионов против "Аталанты" Килиан Мбаппе отметился голом, который стал для него юбилейным - 50-м в самом престижном европейском клубном турнире.

Французский футболист реализовал свой момент на 10-й минуте поединка.

Килиан стал лишь 12-м футболистом в истории турнира, которому удалось это сделать.

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Аталанта (Бергамо) Лига чемпионов Килиан Мбаппе
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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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