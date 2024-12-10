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Болельщики Шахтера на матче против Баварии вывесили баннер о войне в Украине. Фото

Лига Чемпионов
Обновлено

Это надо помнить всем и всегда

Болельщики Шахтера на матче против Баварии вывесили баннер о войне в Украине. Фото

Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол

Новина українською

Перед матчем с "Баварией" болельщики "Шахтёра" вывесили баннер об Украине.

На фотографиях видно надпись "The war goes on" ("Война продолжается") – заглавными буквами, размещённый напротив ворот.

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Болельщики Шахтера на матче против Баварии вывесили баннер о войне в Украине. Фото - изображение 1

Напомним, что полномасштабная война в Украине против РФ продолжается 1020 дней.

Текстовая трансляция матча "Шахтёр – Бавария" доступна на нашем сайте.

Аудиотрансляция:

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Источник:
Zorya Londonsk
Опубликовал: Владислав Прийменко
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