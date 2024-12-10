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Болельщики Шахтера на матче против Баварии вывесили баннер о войне в Украине. Фото
Это надо помнить всем и всегда
Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол
Перед матчем с "Баварией" болельщики "Шахтёра" вывесили баннер об Украине.
На фотографиях видно надпись "The war goes on" ("Война продолжается") – заглавными буквами, размещённый напротив ворот.
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Напомним, что полномасштабная война в Украине против РФ продолжается 1020 дней.
Текстовая трансляция матча "Шахтёр – Бавария" доступна на нашем сайте.
Аудиотрансляция:
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Источник:Zorya Londonsk
Опубликовал: Владислав Прийменко
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