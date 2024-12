Болельщики Шахтера на матче против Баварии вывесили баннер о войне в Украине. Фото

Перед матчем с "Баварией" болельщики "Шахтёра" вывесили баннер об Украине.

На фотографиях видно надпись "The war goes on" ("Война продолжается") – заглавными буквами, размещённый напротив ворот.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что полномасштабная война в Украине против РФ продолжается 1020 дней.

Текстовая трансляция матча "Шахтёр – Бавария" доступна на нашем сайте.

Аудиотрансляция: