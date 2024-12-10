ЛЧ. Зальцбург - ПСЖ 0:3. Действительно важнейшие 3 очка для парижан

Лига чемпионов. 6 тур

10.12.2024. Ред Булл Арена (Зальцбург)

Главный арбитр: Майкл Оливер (Англия)

"Зальцбург" - "ПСЖ“ 0:3

"Зальцбург": Шлагер, Капальдо, Дедич, Байду, Гиндо, Бидструп (Кавамура 80), Гурна-Дуат (Байчетич 66), Ео (Кларк 57), Глух (Терзич 80), Нене, Ратков (Дагим 57)

"ПСЖ": Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш (Эрнандес 83), Витинья, Невес, Руис (Заир-Эмери 72), Ли, Баркола, Рамос (Дуэ 66)

Предупреждения: Гиндо 35, Гурна-Дуат 53, Капальдо 75

Голы: Рамос 30, Мендеш 72, Дуэ 85

No words. pic.twitter.com/rUdERnH5K7 — FC Red Bull Salzburg EN (@FCRBS_en) December 10, 2024

4 очка за 5 матчей - не тот результат, который хочет "ПСЖ". Но что поделаешь? Опять парижанам легко во французском чемпионате и трудно на европейской арене. В 6-м туре они встретились с соперником, с которым обязательно должны были брать 3 балла. У "Зальцбурга" дела еще хуже. Чего только стоит разница мячей -15.

На 10-й минуте возник первый опасный момент. Точнее, даже 2. Хакими решил проверить голкипера ударом с дальней дистанции. Тот сразу отбил мяч, но на добивании мгновенно сыграл Рамос. И Шлагер снова засейвил! Какое же зрелищное спасение. Голкипер сумел не просто выполнить 2 сейва, а выполнить их красиво.

На этом парижане не остановились. Уже через минуту Кан Ин Ли пробил возле левой стойки. Далее пушка Витиньи, с которой справился Шлагер. Еще через немного свой момент имел Руис. Но все безрезультатно.

Невероятным образом мяч не оказался в воротах на 24-й минуте. Уверены, многие уже видели гол. Рамос каким-то образом не сумел расстрелять ворота с близкого расстояния после передачи Хакими с фланга. Но именно эта парочка впоследствии открыла счет. Хакими сбросил головой мяч в сторону Рамоса, и тому оставалось только переправить его в пустые ворота.

Еще был шанс у Барколя. Классный разрезной пас Руиса вывел его на ударную позицию. В ворота Барколя не попал, поэтому на перерыв ушли при минимальном преимуществе "ПСЖ".

Во втором тайме гости откровенно сбавили обороты. Было заметно, что они играли уже не на результат. Странно, ведь счет был всего 0:1. Одна классная атака соперника - и гол. Но "Зальцбург" был, действительно, не в состоянии. Слишком слабое выступление.

Австрийцы почти ничего не создали у ворот Доннаруммы. Разве что несколько намеков. Тем временем команда Энрике без особых усилий меняет счет на табло. Мендеш удачно вбежал в штрафную, вставил ногу в нужный момент, и это 0:2.

В конце игры разгромный результат установил Дуэ. Это его дебютный мяч за "ПСЖ", кстати. Образцовая атака через правую бровку. Правда, не опускаем и провал в центре защиты "Зальцбурга".

Легкая победа Энрике. Теперь у "ПСЖ" 7 очков, которые размещают его на 24-м месте в турнирной таблице. Это последняя позиция, которая выводит в 1/16. Чтобы не оказаться за бортом придется серьезно попотеть в поединках с "Манчестер Сити" и "Штутгартом". Они состоятся уже в следующем году.