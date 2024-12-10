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ЛЧ. Зальцбург - ПСЖ 0:3. На самом деле очень важные 3 очка для парижан
Это было легко
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Лига чемпионов. 6 тур
10.12.2024. Ред Булл Арена (Зальцбург)
Главный арбитр: Майкл Оливер (Англия)
"Зальцбург" - "ПСЖ“ 0:3
"Зальцбург": Шлагер, Капальдо, Дедич, Байду, Гиндо, Бидструп (Кавамура 80), Гурна-Дуат (Байчетич 66), Ео (Кларк 57), Глух (Терзич 80), Нене, Ратков (Дагим 57)
"ПСЖ": Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш (Эрнандес 83), Витинья, Невес, Руис (Заир-Эмери 72), Ли, Баркола, Рамос (Дуэ 66)
Предупреждения: Гиндо 35, Гурна-Дуат 53, Капальдо 75
Голы: Рамос 30, Мендеш 72, Дуэ 85
No words. pic.twitter.com/rUdERnH5K7— FC Red Bull Salzburg EN (@FCRBS_en) December 10, 2024
4 очка за 5 матчей - не тот результат, который хочет "ПСЖ". Но что поделаешь? Опять парижанам легко во французском чемпионате и трудно на европейской арене. В 6-м туре они встретились с соперником, с которым обязательно должны были брать 3 балла. У "Зальцбурга" дела еще хуже. Чего только стоит разница мячей -15.
На 10-й минуте возник первый опасный момент. Точнее, даже 2. Хакими решил проверить голкипера ударом с дальней дистанции. Тот сразу отбил мяч, но на добивании мгновенно сыграл Рамос. И Шлагер снова засейвил! Какое же зрелищное спасение. Голкипер сумел не просто выполнить 2 сейва, а выполнить их красиво.
На этом парижане не остановились. Уже через минуту Кан Ин Ли пробил возле левой стойки. Далее пушка Витиньи, с которой справился Шлагер. Еще через немного свой момент имел Руис. Но все безрезультатно.
Невероятным образом мяч не оказался в воротах на 24-й минуте. Уверены, многие уже видели гол. Рамос каким-то образом не сумел расстрелять ворота с близкого расстояния после передачи Хакими с фланга. Но именно эта парочка впоследствии открыла счет. Хакими сбросил головой мяч в сторону Рамоса, и тому оставалось только переправить его в пустые ворота.
Еще был шанс у Барколя. Классный разрезной пас Руиса вывел его на ударную позицию. В ворота Барколя не попал, поэтому на перерыв ушли при минимальном преимуществе "ПСЖ".
????????#SALPSG | #UCL ????⚪️ pic.twitter.com/l8mCqyxakB— FC Red Bull Salzburg EN (@FCRBS_en) December 10, 2024
Во втором тайме гости откровенно сбавили обороты. Было заметно, что они играли уже не на результат. Странно, ведь счет был всего 0:1. Одна классная атака соперника - и гол. Но "Зальцбург" был, действительно, не в состоянии. Слишком слабое выступление.
Австрийцы почти ничего не создали у ворот Доннаруммы. Разве что несколько намеков. Тем временем команда Энрике без особых усилий меняет счет на табло. Мендеш удачно вбежал в штрафную, вставил ногу в нужный момент, и это 0:2.
В конце игры разгромный результат установил Дуэ. Это его дебютный мяч за "ПСЖ", кстати. Образцовая атака через правую бровку. Правда, не опускаем и провал в центре защиты "Зальцбурга".
Легкая победа Энрике. Теперь у "ПСЖ" 7 очков, которые размещают его на 24-м месте в турнирной таблице. Это последняя позиция, которая выводит в 1/16. Чтобы не оказаться за бортом придется серьезно попотеть в поединках с "Манчестер Сити" и "Штутгартом". Они состоятся уже в следующем году.
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