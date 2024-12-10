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Не устояли. Мюллер после привоза Марлона Гомеса вывел Баварию вперед в матче с Шахтером. ВИДЕО

Лига Чемпионов
Обновлено

Проигрываем 1:2 к перерыву

Не устояли. Мюллер после привоза Марлона Гомеса вывел Баварию вперед в матче с Шахтером. ВИДЕО

Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Шахтер" в Гельзенкирхене проводит свой условно домашний матч Лиги чемпионов с "Баварией".

Команды к 12-й минуте обменялись голами, но на перерыв мюнхенцы уходят, ведя в счете.

На 45-й минуте Марлон Гомес привез – попал под прессинг, обрезался, Мусиала вошел в штрафную и сбросил под удар Томаса Мюллера - 1:2.

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Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

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Комментарии
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Термит (Київ)
10.12.2024 в 23:07
Капець, ну хіба не зрозуміло, що з Баварією не можна отак дрочитися перед воротами? Ну не вмієте Ви грати під пресингом - так виносьте нахер вперед у боротьбу! Кожен матч привози...
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Комментарии 7
Термит (Київ)
10.12.2024 в 23:07
Капець, ну хіба не зрозуміло, що з Баварією не можна отак дрочитися перед воротами? Ну не вмієте Ви грати під пресингом - так виносьте нахер вперед у боротьбу! Кожен матч привози...
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Vlad21 (Украина)
10.12.2024 в 23:00
Да левый этот Судаков. Со 100% момента он мажет, это уровень нашей Украинской первой лиги. ДРОВА одним словом.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
10.12.2024 в 23:01
продаёт себя этот алень
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Виктор 2209 (Мехико)
10.12.2024 в 23:03
Будет Гриша играть в УПЛ еще долго и нудно
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TIRAN (Донецк (Украина!))
10.12.2024 в 23:11
жора
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
10.12.2024 в 22:59
такой судаков нам не нужен! звисда, блдь!
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Bаrcelinius
10.12.2024 в 22:55
Судаков лошара блъ. Я, да я... Головка ты от куя.
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