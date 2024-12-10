Лига Чемпионов
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Не устояли. Мюллер после привоза Марлона Гомеса вывел Баварию вперед в матче с Шахтером. ВИДЕО
Проигрываем 1:2 к перерыву
Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол
"Шахтер" в Гельзенкирхене проводит свой условно домашний матч Лиги чемпионов с "Баварией".
Команды к 12-й минуте обменялись голами, но на перерыв мюнхенцы уходят, ведя в счете.
На 45-й минуте Марлон Гомес привез – попал под прессинг, обрезался, Мусиала вошел в штрафную и сбросил под удар Томаса Мюллера - 1:2.
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Термит (Київ)
10.12.2024 в 23:07
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