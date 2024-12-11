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ЛЧ. Брюгге - Спортинг 2:1. Фестиваль горчичников, или Стрит-файтинг

Лига Чемпионов
Обновлено

Грубо, жестко, боевито

ЛЧ. Брюгге - Спортинг 2:1. Фестиваль горчичников, или Стрит-файтинг

Getty Images/Global Images Ukraine

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

Начали португальцы прям ударно. По-хозяйски, так сказать. Подопечные Ники Гаена провалились в центре и допустили стремительную вертикальную атаку, которую вторым темпом после попадания в штангу закончил Катаму.

Начало поединка в Брюгге было однозначно за гостями. Футболисты в белой форме действовали ощутимо агрессивнее и высоко встречали своих визави. Впрочем, так продолжалось недолго. Бельгийцы собрались и довольно быстро выровняли игру. Более того, даже завладели инициативой. Что, в свою очередь, закономерно вылилось в забитый мяч на самом экваторе первого тайма. Ольсен классно расшатал на фланге, прострелил в центр, а мяч в свои ворота после удара нападающего "Брюгге" срезал Куарежма. Возможно, дальний родственник того самого Куарежмы. Только этот защитник. Хоть и корни "европейских бразильцев" дают о себе знать, хех.

После этого игра уже перешла в формат встречных курсов. Практически без центра поля. Моменты с определенной периодичностью возникали у обоих ворот. "Спортинг" буквально через несколько минут после пропущенного мяча мог установить паритет на табло.

ЛЧ. Брюгге - Спортинг 2:1. Фестиваль горчичников, или Стрит-файтинг - изображение 1

Однако, радость гостевого сектора прервал Энтони Тейлор, который перед этим назначил пенальти на Кэнди. Английский арбитр обратился к VAR и отменил право на 11-метровый. В итоге, пришел очень опасный штрафной. Дьекереш пробивал на силу - чуть выше перекладины.

Со стороны же бельгийцев неплохо пристреливался также Ванакен. Концовка же первых 45 минут ознаменовалась большим количеством борьбы и грубых стыков. В результате одного из таких травму получил уже вышеупомянутый Куарежма. "Страдали" от грубых действий соперников по сути все... Из-за подобной "плотности" игры рефери был вынужден компенсировать к первому тайму аж 10 (!) дополнительных минут. Как-никак, частенько в буквальном смысле валялись на газоне представители обеих команд.

ЛЧ. Брюгге - Спортинг 2:1. Фестиваль горчичников, или Стрит-файтинг - изображение 2

Грубость с обеих сторон продолжились и во втором тайме. При этом, 46-летний Энтони Тейлор вообще не чурался лезть в карман и с радостью "вознаграждал" игроков за их перформансы "горчичниками". А вот с конкретикой в плане атакующих действий стало как-то скромнее. Однозначно, больше боролись коллективы, чем играли. Классная возможность была у Цолиса, но кожаный после его удара в нескольких сантиметрах разминулся со стойкой ворот "Спортинга".

ЛЧ. Брюгге - Спортинг 2:1. Фестиваль горчичников, или Стрит-файтинг - изображение 3

Моментами даже удивляла та "неуклюжесть" с которой летели футболисты друг в друга... Не жалели игроки от слова совсем - ни себя, ни оппонентов. Хотя и понять такой пыл тоже можно. Учитывая календарь, для команд Гаена и Перейры это был реальный шанс набрать жизненно необходимые очки в борьбе за зону плей-офф. Вот такой он, в определенном смысле жестокий мир спорта самого высокого уровня.

В целом же, искуснее действовали именно португальцы. В то же время, создавалось впечатление, что больше хотели (и самое главное - демонстрировали это желание) именно хозяева поля. И этот характер и нацеленность на ворота от бельгийцев окупились. Свеженького Нильсена партнеры вывели на свидание с голкипером, а тот не промахнулся. Откровенно, расслабились "львы" в последней трети встречи и периодами позволяли себе действовать слишком вальяжно. За что и поплатились.

ЛЧ. Брюгге - Спортинг 2:1. Фестиваль горчичников, или Стрит-файтинг - изображение 4

Таким образом, благодаря этой победе, "Брюгге" сравнивается по очкам со "Спортингом". Сейчас у обоих по 10 баллов. Вся борьба еще впереди. Однако, "черно-синие" воспользовались своим шансом сполна! Потому что дальше у них сам мадридский "Реал" и голодный к победам "Пари Сен-Жермен". Испанцы и французы еще сами свои задачи не выполнили. Ну вы все прекрасно понимаете...

А вот у банды Жуана Перейры еще будет шанс реабилитироваться. Все же "Лейпциг" и "Болонья" выглядят куда скромнее "сливочных" и парижан, хоть и на данном этапе чрезвычайно кризисных.

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

6-й тур Лиги чемпионов сезона 2024/25

Вторник, 10-е декабря

Бельгия, Брюгге. Стадион "Ян Брейдел"

"Брюгге" - "Спортинг" 2:1

Голы: Куарежма 24 (автогол), Нильсон 84 - Катаму 3

"Брюгге": Миньоле, Сейс, Ордоньес, Мехеле, де Кейпер (Саббе 90+1), Оньедика, Яшари, Ольсен (Тальби 64), Ванакен, Цолис (Нильсон 81), Хутгла (Нильссон 64).

Главный тренер: Ники Гаен.

"Спортинг": Исраэль, Рейсс, Диоманде, Куарежма (Сент-Жюст 45), Араухо, Симоэш, Юлманд, Катаму, Кенда (Хардер 88), Тринкау, Дьекереш.

Главный тренер: Жуан Перейра.

Предупреждения: Ольсен 26, Дьекереш 34, Цолис 43, Оньедика 45+4, Сент-Жюст 50, Миньоле 52, Араухо 78, Юльманн 83.

Арбитр: Энтони Тейлор (Англия).

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