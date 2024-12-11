ЛЧ. Брюгге - Спортинг 2:1. Фестиваль горчичников, или Стрит-файтинг

Начали португальцы прям ударно. По-хозяйски, так сказать. Подопечные Ники Гаена провалились в центре и допустили стремительную вертикальную атаку, которую вторым темпом после попадания в штангу закончил Катаму.

Начало поединка в Брюгге было однозначно за гостями. Футболисты в белой форме действовали ощутимо агрессивнее и высоко встречали своих визави. Впрочем, так продолжалось недолго. Бельгийцы собрались и довольно быстро выровняли игру. Более того, даже завладели инициативой. Что, в свою очередь, закономерно вылилось в забитый мяч на самом экваторе первого тайма. Ольсен классно расшатал на фланге, прострелил в центр, а мяч в свои ворота после удара нападающего "Брюгге" срезал Куарежма. Возможно, дальний родственник того самого Куарежмы. Только этот защитник. Хоть и корни "европейских бразильцев" дают о себе знать, хех.

После этого игра уже перешла в формат встречных курсов. Практически без центра поля. Моменты с определенной периодичностью возникали у обоих ворот. "Спортинг" буквально через несколько минут после пропущенного мяча мог установить паритет на табло.

Однако, радость гостевого сектора прервал Энтони Тейлор, который перед этим назначил пенальти на Кэнди. Английский арбитр обратился к VAR и отменил право на 11-метровый. В итоге, пришел очень опасный штрафной. Дьекереш пробивал на силу - чуть выше перекладины.

Со стороны же бельгийцев неплохо пристреливался также Ванакен. Концовка же первых 45 минут ознаменовалась большим количеством борьбы и грубых стыков. В результате одного из таких травму получил уже вышеупомянутый Куарежма. "Страдали" от грубых действий соперников по сути все... Из-за подобной "плотности" игры рефери был вынужден компенсировать к первому тайму аж 10 (!) дополнительных минут. Как-никак, частенько в буквальном смысле валялись на газоне представители обеих команд.

Грубость с обеих сторон продолжились и во втором тайме. При этом, 46-летний Энтони Тейлор вообще не чурался лезть в карман и с радостью "вознаграждал" игроков за их перформансы "горчичниками". А вот с конкретикой в плане атакующих действий стало как-то скромнее. Однозначно, больше боролись коллективы, чем играли. Классная возможность была у Цолиса, но кожаный после его удара в нескольких сантиметрах разминулся со стойкой ворот "Спортинга".

Моментами даже удивляла та "неуклюжесть" с которой летели футболисты друг в друга... Не жалели игроки от слова совсем - ни себя, ни оппонентов. Хотя и понять такой пыл тоже можно. Учитывая календарь, для команд Гаена и Перейры это был реальный шанс набрать жизненно необходимые очки в борьбе за зону плей-офф. Вот такой он, в определенном смысле жестокий мир спорта самого высокого уровня.

В целом же, искуснее действовали именно португальцы. В то же время, создавалось впечатление, что больше хотели (и самое главное - демонстрировали это желание) именно хозяева поля. И этот характер и нацеленность на ворота от бельгийцев окупились. Свеженького Нильсена партнеры вывели на свидание с голкипером, а тот не промахнулся. Откровенно, расслабились "львы" в последней трети встречи и периодами позволяли себе действовать слишком вальяжно. За что и поплатились.

Таким образом, благодаря этой победе, "Брюгге" сравнивается по очкам со "Спортингом". Сейчас у обоих по 10 баллов. Вся борьба еще впереди. Однако, "черно-синие" воспользовались своим шансом сполна! Потому что дальше у них сам мадридский "Реал" и голодный к победам "Пари Сен-Жермен". Испанцы и французы еще сами свои задачи не выполнили. Ну вы все прекрасно понимаете...

А вот у банды Жуана Перейры еще будет шанс реабилитироваться. Все же "Лейпциг" и "Болонья" выглядят куда скромнее "сливочных" и парижан, хоть и на данном этапе чрезвычайно кризисных.

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

6-й тур Лиги чемпионов сезона 2024/25

Вторник, 10-е декабря

Бельгия, Брюгге. Стадион "Ян Брейдел"

"Брюгге" - "Спортинг" 2:1

Голы: Куарежма 24 (автогол), Нильсон 84 - Катаму 3

"Брюгге": Миньоле, Сейс, Ордоньес, Мехеле, де Кейпер (Саббе 90+1), Оньедика, Яшари, Ольсен (Тальби 64), Ванакен, Цолис (Нильсон 81), Хутгла (Нильссон 64).

Главный тренер: Ники Гаен.

"Спортинг": Исраэль, Рейсс, Диоманде, Куарежма (Сент-Жюст 45), Араухо, Симоэш, Юлманд, Катаму, Кенда (Хардер 88), Тринкау, Дьекереш.

Главный тренер: Жуан Перейра.

Предупреждения: Ольсен 26, Дьекереш 34, Цолис 43, Оньедика 45+4, Сент-Жюст 50, Миньоле 52, Араухо 78, Юльманн 83.

Арбитр: Энтони Тейлор (Англия).