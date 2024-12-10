ЛЧ. Лейпциг – Астон Вилла 2:3. Дуран сделал все, чтобы быки проиграли в шестой раз подряд

Каким бы ни было громкое имя у "Лейпцига", в этом сезоне Лиги Чемпионов они проиграли все матчи до сих пор и эту информацию игроки "Астон Виллы" держали в голове. Нет, не для того, чтобы расслабиться перед выездом в Германию, скорее наоборот, чтобы не расслабляться и понимать, что такой раненый зверь может быть даже опаснее.

Проблем у "быков" хватает, как на самом деле и у "Астон Виллы". Команда Унаи Эмери кажется понемногу выходит из своего мини-кризиса, однако вопросов к игре этой команды в последние месяцы хватало. Но сегодня вопросов мало, а главное будет к главному тренеру бирмингемцев, который в очередной раз решил выпустить на поле в стартовом составе Олли Уоткинса, который явно не в форме, в отличие от своего конкурента в лице Джона Дурана.

Как бы там ни было, но именно Уоткинс помог забить "вилланам" гол уже в начале встречи. Подача от Кеша на дальнюю штангу, Гертрейда просто молча наблюдает за Уоткинсом, который сбрасывает головой в центр под удар Макгинну, за которым не успевает Хенрикс. Точный удар в касание и дело сделано. Очень быстро и не менее красиво забили гости.

И важно отметить, что очень тяжело и медленно просыпалась команда Марко Розе. Пропустили быстрый гол, но не очень спешили его отыгрывать. После нескольких слабых попыток соперник сам помог сравнять счет. Длинная передача на Лоиса Опенда, который воспользовался высокой линией обороны "вилланов": Мартинес и Карлос просто наблюдали за тем, как бельгиец забрал мяч и закатил его в пустые ворота. Чем занимались защитники и вратарь? Трудно сказать.

До конца тайма тяжеловато выглядели обе команды, а вот после перерыва 15-минутный отдых пошел на пользу. На поле также вышел Джон Дуран вместо Уоткинса и именно его активность вернула жизнь в этот матч. Именно колумбиец в простой ситуации решил пальнуть по воротам Гулачи с 30 метров. Не ожидал такого удара голкипер, явно потерял чувство ворот и пропустил гол под перекладину. "Вилла" снова впереди и вместе с тем они побежали увеличивать преимущество, почувствовав слабость соперника. Им это даже удалось, просто быстрая атака по флангу и второй гол Дурана отменили из-за небольшого офсайда.

А у "Лейпцига" не было практически ничего, пока не пошла еще одна длинная передача на Опенда, который снова использовал высокую линию обороны, немного затормозил и подал на дальнюю штангу, куда забежал Баумгартнер. Он уже отправил круглого в ворота очень красивым ударом. 2:2 и это неожиданно, учитывая относительную пассивность Шешко и компании в атаке. Но забили дважды. Надо благодарить именно Опенда.

Далее инициатива снова вернулась к "Вилле", они пытались строить свои позиционные атаки, однако несколько раз давали сопернику выскакивать в собственные атаки в ответ. Не хватало точного удара обоим коллективам. На самом деле, точного удара не получилось у Роса Баркли после выхода на замену, вот только ему помог рикошет, после которого круглый все же полетел в створ ворот мимо Гулачи. И в этот момент "Лейпциг" точно мог почувствовать несправедливость. Вот банально не повезло им в этом моменте. Не повезло еще в следующих атаках, где они отчаянно пытались сравнять счет.

Однако вообще само поражение сбрасывать на это не стоит. Если говорить обо всем матче, то подопечные Унаи Эмери были лучше, острее, увереннее и просто сильнее. Да, не без доли везения они забрали все три очка. При других обстоятельствах, это мог быть и ничейный матч. Но случилось вот так. "Лейпциг" вновь без очков, шесть матчей - шесть поражений. А "Вилла" выходит на третью строчку, имея в активе 13 очков.

Лига Чемпионов. Этап лиги, 6-й тур

Стадион: «Ред Булл Арена» (Лейпциг)

Главный судья: Маурицио Мариани (Италия)

"Лейпциг" — "Астон Вилла" 2:3

Голы: Опенда (27), Баумгартнер (62) — Макгинн (3), Дуран (52), Баркли (85)

*На 58-й минуте гол Джона Дурана был отменен из-за офсайда

"Лейпциг": Гулачи — Зайвальд, Орбан, Гертрейда — Хенрикс, Вермерен (Клостерман, 84), Айдара (Кампль, 46), Нуса — Баумгартнер, Шешко (Силва, 76), Опенда

"Астон Вилла": Мартинес — Конса, Карлос, Торрес, Динь (Маатсен, 83) — Камара, Тилеманс (Баркли, 83) — Кэш (Неделькович, 71), Макгинн (Буэндиа, 76), Роджерс — Уоткинс (Дуран, 46)

Предупреждения: Генрикс (81) — Динь (45), Карлос (79)