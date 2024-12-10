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Тренер Атлетико Мадрид: От нас требуют быть на высоте в каждой игре, а это нелегко
Специалист выступил на пресс-конференции
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Диего Симеоне, тренер "Атлетико Мадрид", рассказал о соперниках команды в матче Лиги чемпионов - ФК "Слован Братислава".
"Мы не смотрим на соперников, исходя из таблицы. "Слован" защищается хорошо, играет командно и пользуется преимуществом на контратаках. Они прорываются на скорости. От нас требуют быть на высоте в каждой игре, а это нелегко", - сказал Симеоне.
Матч "Атлетико Мадрид" - "Слован Братислава" состоится 11 декабря в 19:45 по Киеву.
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Источник:УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
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