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Тренер Атлетико Мадрид: От нас требуют быть на высоте в каждой игре, а это нелегко

Лига Чемпионов

Специалист выступил на пресс-конференции

Тренер Атлетико Мадрид: От нас требуют быть на высоте в каждой игре, а это нелегко

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Диего Симеоне, тренер "Атлетико Мадрид", рассказал о соперниках команды в матче Лиги чемпионов - ФК "Слован Братислава".

"Мы не смотрим на соперников, исходя из таблицы. "Слован" защищается хорошо, играет командно и пользуется преимуществом на контратаках. Они прорываются на скорости. От нас требуют быть на высоте в каждой игре, а это нелегко", - сказал Симеоне.

Матч "Атлетико Мадрид" - "Слован Братислава" состоится 11 декабря в 19:45 по Киеву.

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Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне Слован (Братислава)
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Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
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