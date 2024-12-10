Тренер Атлетико Мадрид: От нас требуют быть на высоте в каждой игре, а это нелегко

Диего Симеоне, тренер "Атлетико Мадрид", рассказал о соперниках команды в матче Лиги чемпионов - ФК "Слован Братислава".

"Мы не смотрим на соперников, исходя из таблицы. "Слован" защищается хорошо, играет командно и пользуется преимуществом на контратаках. Они прорываются на скорости. От нас требуют быть на высоте в каждой игре, а это нелегко", - сказал Симеоне.