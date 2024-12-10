Лига Чемпионов. Байер - Интер 1:0. Выездная модель Симоне Индзаги на этот раз не сработала

Лига Чемпионов. Раунд Лиги. Шестой тур

Леверкузен. "БайАрена"

: Мукиэле 90

": Коварж, Та, Тапсоба, Хинкапье, Мукиэле, Паласиос, Джака, Гримальдо (А. Гарсия 90+3), Фримпонг, Телла (Террье 83), Виртц (Андрих 90+3)

": Зоммер, Биссек, Де Фрай, Бастони, Дармиан, Чалханоглу (Асллани 66), Фраттези (Барелла 66), Зелински, Аугусто (Димарко 56), М. Тюрам (Лаутаро Мартинес 66), Тареми (Арнаутович 85)

: Чалханоглу 25, Аугусто 27

: Славко Винчич (Словения)

Хави Алонсо называл "Интер" командой с абсолютным постоянством, очень солидной, взрослой, собранной, очень хорошо контролирующей игру и умеющей направлять ее в нужное русло. Такой она и является. Вот только в Лиге Чемпионов этого сезона обычно направляет игру в унылое русло, вязкое. Даже дома, а тем более - в гостях. Трижды 1:0 и однажды 0:0 удалось добыть в нынешнем розыгрыше. Но когда-то это должно было закончиться.

"Байер" выглядел подходящим кандидатом на то, чтобы закончить это. Он уже переигрывал "Милан" дома со счетом 1:0, как и "Интер", шел до начала тура в Топ-8. Хотя у него был свой кризисный период месяц тому с одной победой в шести матчах во всех турнирах, да и из нынешней серии из шести побед четыре - с разницей в один мяч и весьма сложные. Да и травмы лидеров атаки Бонифейса и Шика вносили скепсис. Но "аптекари" справились.

Причем справились они со специальным блюдом предыдущего феноменального сезона - решающим голом на последних минутах. В этом сезоне такого не было ни в одном турнире с сентября.

Начали леверкузенцы мощно. Владением мячом в два раза большим, чем у соперника, ударом слета Теллы из центра штрафной в перекладину после прорыва справа Фримпонга. Затем нанесли несколько ударов из района линии штрафной. Но Зоммер контролировал, да и и миланцы уже проснулись, начали переносить игру к воротам соперника, опасно забрасывали мяч в его штрафную. Фраттези замыкал головой совсем немного неточно.

В концовке тайма "Байер" вернул себе доминирование, и Зоммер отбил крученый удар Виртца. В начале второго тайма уже загнал "Интер" за "автобус", но Фримпонг не попал в ворота с острого угла, а Та издали чуть-чуть не попал. В целом же опасных моментов хозяевам явно не хватало, как и скорости и изобретательности, а после 70-ой минуты гости начали выбираться вперед. Атаковать они не собирались, но мяч держали.

И все же "Байер" хватило на короткий финальный штурм. В одном из эпизодов которого мяч болтался в штрафной Зоммера с фланга на фланг, ни выбить, ни завершить его никто не мог, пока Мукиэле все же не завершил.

"Интер" проигрывает "Байеру" впервые в истории после трех побед. Впервые после 13-ти матчей проигрывает кому-либо в любом турнире, впервые после 14-ти не забивает. Впервые после десяти проигрывает в гостях. А вот в Лиге Чемпионов в гостях он не выигрывает пятый матч из семи последних. Слишком осторожно играет вне Милана. Сегодня даже в створ ворот соперника не попадал. Эта осторожность должна была когда-то подвести.

Он еще и был наказан за ротацию. Выходить на такой сложный матч без Лаутаро Мартинеса, Бареллы, Мхитаряна, Димарко в стартовом составе...

"Нерадзурри" пропускают и проигрывают в ЛЧ на любом поле впервые в сезоне. Потому со второго места опускаются на четвертое. А на второе выходит сам "Байер", отлично опомнившийся от 0:4 от "Ливерпуля". После того он добыл 5:0 над "Зальцбургом", эту важную победу, в целом шесть побед подряд во всех турнирах. Свою игру он все еще не вернул, но умение даже без нее не пропустить и дожать такого соперника - признак класса.

Артем Степанов попал в заявку "Байера" в шестом матче во всех турнирах подряд. Но на поле не вышел, оставшись с 17-ю игровыми минутами, всеми - против "Зальцбурга".