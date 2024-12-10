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Третий пошел. Бавария забила Шахтеру с пенальти

Лига Чемпионов
Обновлено

1:3 в матче

Третий пошел. Бавария забила Шахтеру с пенальти

Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Шахтер" в Гельзенкирхене сыграл свой условно домашний матч Лиги чемпионов с "Баварией".

Матч начался резво – уже к 12-й минуте команды обменялись голами, но в раздевалку "Бавария" ушла, ведя в счете – в концовке тайма забил Мюллер.

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Ну а после перерыва гости добавили и третий – Грам сфолил в штрафной и Олисе на 70-й реализовал пенальти – 1:3.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

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