Лига Чемпионов
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Третий пошел. Бавария забила Шахтеру с пенальти
1:3 в матче
Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол
"Шахтер" в Гельзенкирхене сыграл свой условно домашний матч Лиги чемпионов с "Баварией".
Матч начался резво – уже к 12-й минуте команды обменялись голами, но в раздевалку "Бавария" ушла, ведя в счете – в концовке тайма забил Мюллер.
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Ну а после перерыва гости добавили и третий – Грам сфолил в штрафной и Олисе на 70-й реализовал пенальти – 1:3.
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.
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