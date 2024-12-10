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Реал продолжают преследовать травмы. Звезду команды пришлось заменить еще в первом тайме

Лига Чемпионов

Что же за невезение у мадридцев?

Реал продолжают преследовать травмы. Звезду команды пришлось заменить еще в первом тайме

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Мадридский "Реал" продолжают преследовать травмы.

Килиан Мбаппе самостоятельно ушел с поля на 36-й минуте в сопровождении врачей. По словам врача физиотерапевта Дмитрия Бабелюка, травма напоминает мышечное повреждение.

"Травма будет сложной и длительной в восстановлении", - сказал врач

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Мбаппе в матче против "Аталанты" забил 50-й гол в Лиге Чемпионов в своей карьере.

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Килиан Мбаппе
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Источник:
Дмитрий Бабелюк
Опубликовал: Владислав Прийменко
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