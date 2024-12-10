Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Реал продолжают преследовать травмы. Звезду команды пришлось заменить еще в первом тайме
Что же за невезение у мадридцев?
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" продолжают преследовать травмы.
Килиан Мбаппе самостоятельно ушел с поля на 36-й минуте в сопровождении врачей. По словам врача физиотерапевта Дмитрия Бабелюка, травма напоминает мышечное повреждение.
"Травма будет сложной и длительной в восстановлении", - сказал врач
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Мбаппе в матче против "Аталанты" забил 50-й гол в Лиге Чемпионов в своей карьере.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Дмитрий Бабелюк
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Шахтер - Бавария 1:5. Видео голов и обзор матча (обновляется)
- Шахтер – Бавария. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Динамо готово расстаться с двумя игроками уже этой зимой
- Компани спросили про возможное подписании Мудрика. Ответ тренера Баварии
- Девушка голкипера Шахтера похвасталась сумочкой за 120 тысяч гривен. ФОТО
- Красавица дня. Потенциальная невестка Бекхэма, в честь которой его сын сделал татуировку
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000