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ЛЧ. Аталанта – Реал 2:3. Сливочные снова на коне

Лига Чемпионов
Обновлено

Мадридцы доказали свой класс в перестрелке с "Аталантой"

ЛЧ. Аталанта – Реал 2:3. Сливочные снова на коне

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Качайло Автор UA-Футбол
Новина українською

"Аталанта" еще не проигрывала в этом году в ЛЧ и занимала перед матчем 5 позицию в турнирной таблице, а вот "Реал" неожиданно занимал 24 место. Невыигрыш мадридцев сегодня выбрасывал их из проходного места в весеннюю стадию ЛЧ.

"Реалу" не могли помочь травмированные Алаба, Милитан, Карвахаль, Камавинга и Ферлан Менди. Отметим также выход в старте Себальоса вместо Модрича. В "Аталанты" из-за травм не сыграли Скамакка, Куадрадо и Скальвини, снова в запасе начал матч лучший бомбардир команды на старте сезона - Ретеги.
Уже на первых секундах Реал дал понять, что команда настроена только на победу. Это Мбаппе вышел на ударную позицию, однако его выстрел парировал Карнезекки. После подачи углового опасно пробивал Вальверде – рядом со штангой. Повели в счете гости тоже очень быстро. Это Мбаппе получил передачу от Диаса, одним касанием освободился от опеки де Роона и мощно пробил мимо голкипера.

Аталанта ответила опасным выстрелом Лукмана, который заблокировал защитник гостей. Буквально сразу же опасно пробивал Мбаппе, однако голкипер вытащил мяч из-под перекладины. На прострел Лукмана с фланга отозвался де Кетеларе, который в борьбе с Рюдигером не сумел нанести акцентированный удар. Ближе к середине первого тайма игра успокоилась и перенеслась в центр поля.
В конце тайма повреждения получил Килиан Мбаппе, которого заменил Родриго. Бразилец только недавно восстановился после травмы и приступил к тренировкам.

В конце тайма мог забивать Рюдигер, фактически не попавший головой в пустые ворота после подачи Беллингема.
Уже в добавленное время Аталанта получила право пробивать пенальти: Колашинац ворвался в штрафную, а его не по правилам остановил Чуамэни. Де Кетеларе пробил в левую девятку – без шансов для Куртуа, прыгавшего в правый угол.

Начало второго тайма походило на начало первого: команды очень активно обменивались атаками. Во время одной из атак Винисиус в борьбе с защитником упал в штрафной, однако арбитр не среагировал. Буквально сразу же Лукман мощно пробивал в ближний угол – Куртуа потащил. В следующей атаке "Реал" вышел вперед. Это Винисиус поймал рикошет на грани штрафной и пробил в дальний угол. Буквально через три минуты мадридцы увеличили свое преимущество. Это Беллингем получил заброс от Винисиуса, расшатал де Роона и мощно пробил в дальний угол ворот."Аталанта" ответила голом активного сегодня Адемолы Лукмана, получившего пас в штрафной площади, расшатал Васкеса и мощно пробил в нижний левый угол ворот.

В конце встречи шанс сравнять счет имел Ретеги, но с его ударом блестяще справился Куртуа. Тот же Ретегги уже на последних секундах снова мог спасти ничью для хозяев, однако его выстрел прошел выше ворот.
В итоге "Аталанта" впервые проигрывает в лиге чемпионов этого сезона, а вот "Реал" немного успокаивает своих фанатов и поднимается в первую двадцатку таблицы.

Лига чемпионов. 6-й тур
Бергамо, "Гэвисс Стадиум"
Аталанта – Реал 2:3
Голы: Мбаппе, 10, где Кетеларе, 45+2 (пен.), Винисиус, 56, Беллингем, 59, Лукман, 65

Аталанта: Карнезекки – Белланова (Дзаппакоста, 75), Гин, Джимсити (Коссуну, 74), Колашинац, Руджери (Дзаньоло, 87) – Эдерсон, Де Роон, Пашалич (Самарджич, 58) – де Кетеларе (Ретеги, 74), Лукман.

Реал: Куртуа – Васкес, Чуамэни, Рюдигер, Фран Гарсия – Вальверде, Себальос (Модрич, 84), Беллингем (Гюллер, 87) – Диас (Р. Асенсио, 84), Винисиус, Мбаппе (Родриго, 36).
Предупреждение: Чуамени, 45+2, Коссуну, 90+2, Васкес, 90+3

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1 голосов
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
11.12.2024 в 01:31
Барссел0шара знову відсмоктав ! Все пархате ї.ба.ло в спермятині !
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Комментарии 10
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Просто Квашин (Харків)
11.12.2024 в 01:31
Барссел0шара знову відсмоктав ! Все пархате ї.ба.ло в спермятині !
Ответить
0
0
avatar
Bаrcelinius
11.12.2024 в 00:47
Мбаппе травмировался? Да уж, это потеря для Барселоны.
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2
2
dynamo kiev #1 (Charlotte )
11.12.2024 в 01:25
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0
1
metall5291 (Kharkiv)
11.12.2024 в 00:32
Отличная игра от Реала, Браво. Умеет команда собраться, когда нужно. Килиану здоровья и скорейшего восстановления.
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1
3
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Bаrcelinius
11.12.2024 в 00:22
Аталанта не заслуживала на поражение, нет.
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1
3
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Bаrcelinius
11.12.2024 в 00:20
Отскочил среалишка, отскочил...
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2
3
Перевзутий
11.12.2024 в 00:01
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1
4
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Bаrcelinius
11.12.2024 в 00:21
Шо, дар речи потерял?
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1
3
dynamo kiev #1 (Charlotte )
11.12.2024 в 00:37
Oтв
 
1
2
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Bаrcelinius
11.12.2024 в 00:41
 
1
2

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