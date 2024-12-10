Лига Чемпионов
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Назван лучший игрок Шахтера в матче против Баварии по версии SofaScore и WhoScored
Оценки за матч
Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол
Сегодня, 10 декабря, "Шахтер" проиграл "Баварии" в рамках шестого тура Лиги чемпионов со счетом 1:5.
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Лучшим игроком в донецком клубе по версии Sofascore и WhoScored стал Кевин. Он получил 7.3 и 7.7 соответственно.
Бразилец забил один мяч, отдал 82% точных передач, преуспел в пяти удачных обводках и сделал 30 касаний мяча.
А лучшим игроком в "Баварии" по версии Sofascore стал Майкл Олисе - 9.5. А WhoScored поставил наивысший балл Джамалу Мусиале - 9.0.
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