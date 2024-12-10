Разгром. Бавария забила 4-й гол Шахтеру. ВИДЕО

"Шахтер" в Гельзенкирхене сыграл свой условно домашний матч Лиги чемпионов с "Баварией".

"Горняки" открыли счет уже на 5-й минуте, но к перерыву уже проигрывали 1:2.

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Ну а после перерыва немцы добавили еще два - Олисе на 70-й реализовал пенальти, а Мусиала на 87-й сделал счет 1:4. Разгром для "горняков".