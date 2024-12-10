Лига чемпионов. Шахтер – Бавария 1:5. Даже потери гостей не помешали разгрому

Лига чемпионов, шестой тур

"Арена Ауф Шальке" (Гельзенкирхен)

Главный арбитр: Халил Умут Меллер (Турция)

Сегодня "Шахтер" играл в Германии против самой популярной местной команды. Несмотря на то, что поединок проходил в регионе, где есть куча других клубов (и особенно "Боруссия" Д), фанатов "Баварии" там хватает. И именно они заполонили большинство стадиона. Особенно выделялся выездной сектор – он у мюнхенцев, как и положено великому клубу, мощный.

Восемь важных потерь было в "Баварии": от Нойера до Кейна. Но даже резервисты мюнхенцев – это сильные футболисты. И сразу же, со старта именно гости завладели атакующим преимуществом на стадионе в Гельзенкирхене, однако…

На пятой минуте “Бавария” забыла об обороне. Особенно справа. Лаймер проспал забегание Кевина – ему на ход отдал Зубков. Бразилец шатнул Кима и пробил под правую стойку. Красивый гол. И, кстати, первый для "Шахтера" в ворота "Баварии".

Но уже через шесть минут сам Лаймер исправил ошибку. "Шахтер" попал под прессинг на своей половине поля, в результате чего потерял мяч. В конце концов от контратаки отбиться не удалось. Лаймер подобрал мяч в штрафной и прошил ближний угол ворот Резника.

Много владели мюнхенцами мячом. Очень много. Заостряли гораздо меньше. Было несколько дальних ударов: то заблокированы, то в руки Ризныку. Также большинство атак завершалось навесами. А на 41-й минуте Томас Мюллер вспомнил, что он есть на поле. После прострела на него нападающий пытался пробить пяткой. В 35 лет не все под такой пас подстроиться могут. И он не смог.

А на 43 минуте… Как немцы говорят "Gott sei Dank" (слава Богу), что не залетело. Но благодарить то немцам. Кевин снова нашел свободную зону, а Зубков снова отдал отличный пас ему на ход. В этот раз бразилец сам не бил, а прострелил в центр на Судакова. Георгию оставалось только пробить в правый угол. Переборщил: круглый пролетел мимо правой штанги.

Золотое правило футбола сработало. Через две минуты забила "Бавария". Мусиала вышел в штрафную на замечательную позицию и скотил под удар Мюллеру – Томас в касание забил. Первый гол ветерана через три месяца.

На первой же минуте второго тайма мюнхенцы пробили мимо ворот из пределов штрафной. "Шахтер" ответил двумя опасными угловыми, которык завершались ударами Траоре и Бондаря, но в обоих случаях рикошеты выручали гостей. Сикан в первом тайме сыграл очень “не очень”, поэтому Пушич в перерыве его заменил. А также освежил центр поля, выпустив Криськива.

"Бавария" дальше давила. Горецка пробил на 58 минуте – Ризнык парировал. Впоследствии "пивовары" забили. После подачи с углового мяч дошел на дальней штанге к Мусиале, который попал в касание в ближний угол. Однако арбитр сразу же отменил гол из-за нарушений в атаке. А было ли оно? По крайней мере, стадион громким гулом принял решение судьи.

Прошло всего две минуты и “Бавария” нашла еще лучший момент для взятия ворот. Вернее ей его подарил Грамм, неуклюже сфолив на грани штрафной против свежего Боэ. Арбитр указал на точку пенальти, которую реализовал Олисе. Француз пробил высоко в левый угол. Первый его гол за последние 10 матчей.

"Бавария" продолжала владеть мячом, но больше его пыталась беречь. “Шахтер” немного включился, однако было слишком поздно. Лишь на 84 минуте у Педринью вышел хороший дальний удар в угол – там выручил голкипер. Замены добавили свежести "горнякам" в прессинге, однако гости из-под него отлично выходили.

А к концу дончан еще и добили. Сначала Мусиала забил. Снова в центре штрафной подопечных Пушича образовалась дыра. Там мяч Джамал и получил, завалил на газон Грама и пробил уже по пустым воротам. А на 90+3 минуте дубль оформил Олисе. В этих моментах немаловажную роль сыграл класс футболистов. Кое-где штрафная площадка "Шахтера" выглядела как день открытых дверей.

"Шахтер" официально упустил шансы на топ-8 Лиги чемпионов. Не то чтобы горняки были претендентами, но просто констатируем факт. Впереди – встречи с "Брестом" и "Боруссией" Д, которые идут среди первых семи команд ЛЧ. Есть ли возможность команде Пушича на что-то надеяться?

"Шахтер" - "Бавария" 1:5

Голы: Кевин 5 – Лаймер 11, Мюллер 45, Олисе 70 (пен.), 90+3, Мусиала 87

"Шахтер": Ризнык – Конопля, Бондарь, Грамм, Матвиенко – Марлон Гомес (Крыскив 46) – Зубков (Эгиналду 83), Бондаренко (Педринью 77), Судаков (Невертон 77), Кевин – Сикан (Траоре 46)

"Бавария": Перец – Лаймер (Азну 88), Упамекано, Ким (Дайер 88), Геррейро (Боэ 65) – Олисе, Горецка, Киммих, Сане (Тель 65) – Мюллер (А. Ибрагимович 88), Мусиала

Предупреждения: Крыськив 55, Траоре 82 – Сане 7, Горецка 82

Фото: Михайло Лозовий/UA-Футбол