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Лига чемпионов. Шахтер – Бавария 1:5. Даже потери гостей не помешали разгрому

Лига Чемпионов
Обновлено

Мюнхенцы пропустили первыми, но затем забили пять

Лига чемпионов. Шахтер – Бавария 1:5. Даже потери гостей не помешали разгрому

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига чемпионов, шестой тур

"Арена Ауф Шальке" (Гельзенкирхен)

Главный арбитр: Халил Умут Меллер (Турция)

Сегодня "Шахтер" играл в Германии против самой популярной местной команды. Несмотря на то, что поединок проходил в регионе, где есть куча других клубов (и особенно "Боруссия" Д), фанатов "Баварии" там хватает. И именно они заполонили большинство стадиона. Особенно выделялся выездной сектор – он у мюнхенцев, как и положено великому клубу, мощный.

Восемь важных потерь было в "Баварии": от Нойера до Кейна. Но даже резервисты мюнхенцев – это сильные футболисты. И сразу же, со старта именно гости завладели атакующим преимуществом на стадионе в Гельзенкирхене, однако…

На пятой минуте “Бавария” забыла об обороне. Особенно справа. Лаймер проспал забегание Кевина – ему на ход отдал Зубков. Бразилец шатнул Кима и пробил под правую стойку. Красивый гол. И, кстати, первый для "Шахтера" в ворота "Баварии".

Лига чемпионов. Шахтер – Бавария 1:5. Даже потери гостей не помешали разгрому - изображение 1

Но уже через шесть минут сам Лаймер исправил ошибку. "Шахтер" попал под прессинг на своей половине поля, в результате чего потерял мяч. В конце концов от контратаки отбиться не удалось. Лаймер подобрал мяч в штрафной и прошил ближний угол ворот Резника.

Много владели мюнхенцами мячом. Очень много. Заостряли гораздо меньше. Было несколько дальних ударов: то заблокированы, то в руки Ризныку. Также большинство атак завершалось навесами. А на 41-й минуте Томас Мюллер вспомнил, что он есть на поле. После прострела на него нападающий пытался пробить пяткой. В 35 лет не все под такой пас подстроиться могут. И он не смог.

А на 43 минуте… Как немцы говорят "Gott sei Dank" (слава Богу), что не залетело. Но благодарить то немцам. Кевин снова нашел свободную зону, а Зубков снова отдал отличный пас ему на ход. В этот раз бразилец сам не бил, а прострелил в центр на Судакова. Георгию оставалось только пробить в правый угол. Переборщил: круглый пролетел мимо правой штанги.

Золотое правило футбола сработало. Через две минуты забила "Бавария". Мусиала вышел в штрафную на замечательную позицию и скотил под удар Мюллеру – Томас в касание забил. Первый гол ветерана через три месяца.

На первой же минуте второго тайма мюнхенцы пробили мимо ворот из пределов штрафной. "Шахтер" ответил двумя опасными угловыми, которык завершались ударами Траоре и Бондаря, но в обоих случаях рикошеты выручали гостей. Сикан в первом тайме сыграл очень “не очень”, поэтому Пушич в перерыве его заменил. А также освежил центр поля, выпустив Криськива.

"Бавария" дальше давила. Горецка пробил на 58 минуте – Ризнык парировал. Впоследствии "пивовары" забили. После подачи с углового мяч дошел на дальней штанге к Мусиале, который попал в касание в ближний угол. Однако арбитр сразу же отменил гол из-за нарушений в атаке. А было ли оно? По крайней мере, стадион громким гулом принял решение судьи.

Прошло всего две минуты и “Бавария” нашла еще лучший момент для взятия ворот. Вернее ей его подарил Грамм, неуклюже сфолив на грани штрафной против свежего Боэ. Арбитр указал на точку пенальти, которую реализовал Олисе. Француз пробил высоко в левый угол. Первый его гол за последние 10 матчей.

Лига чемпионов. Шахтер – Бавария 1:5. Даже потери гостей не помешали разгрому - изображение 2

"Бавария" продолжала владеть мячом, но больше его пыталась беречь. “Шахтер” немного включился, однако было слишком поздно. Лишь на 84 минуте у Педринью вышел хороший дальний удар в угол – там выручил голкипер. Замены добавили свежести "горнякам" в прессинге, однако гости из-под него отлично выходили.

А к концу дончан еще и добили. Сначала Мусиала забил. Снова в центре штрафной подопечных Пушича образовалась дыра. Там мяч Джамал и получил, завалил на газон Грама и пробил уже по пустым воротам. А на 90+3 минуте дубль оформил Олисе. В этих моментах немаловажную роль сыграл класс футболистов. Кое-где штрафная площадка "Шахтера" выглядела как день открытых дверей.

"Шахтер" официально упустил шансы на топ-8 Лиги чемпионов. Не то чтобы горняки были претендентами, но просто констатируем факт. Впереди – встречи с "Брестом" и "Боруссией" Д, которые идут среди первых семи команд ЛЧ. Есть ли возможность команде Пушича на что-то надеяться?

"Шахтер" - "Бавария" 1:5

Голы: Кевин 5 – Лаймер 11, Мюллер 45, Олисе 70 (пен.), 90+3, Мусиала 87

"Шахтер": Ризнык – Конопля, Бондарь, Грамм, Матвиенко – Марлон Гомес (Крыскив 46) – Зубков (Эгиналду 83), Бондаренко (Педринью 77), Судаков (Невертон 77), Кевин – Сикан (Траоре 46)

"Бавария": Перец – Лаймер (Азну 88), Упамекано, Ким (Дайер 88), Геррейро (Боэ 65) – Олисе, Горецка, Киммих, Сане (Тель 65) – Мюллер (А. Ибрагимович 88), Мусиала

Предупреждения: Крыськив 55, Траоре 82 – Сане 7, Горецка 82

Фото: Михайло Лозовий/UA-Футбол

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Бавария (Мюнхен) Шахтер (Донецк)
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1 голосов
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
11.12.2024 в 01:32
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Комментарии 46
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Просто Квашин (Харків)
11.12.2024 в 01:32
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Andrumas (Düsseldorf)
11.12.2024 в 01:14
Я как минимум в трёх голах увидел ошибки Грэма или как его там.. Бавария без Кейна это уже полувторой состав. Всё очень грустно, даже учитывая наши реалии. Бразильцы явно не привыкли к уровню ЛЧ, судя по обрезкам, по понятным причинам. Шахтёр это лучшее, что мы видим от наших клубов в еврокубках последние 3 года, нужно смириться... На уровне Бундеслиги Шахтёр бы боролся за выживание как условный Киль, увы сейчас это уровень нашего топового клуба. Но по сравнению с Динамо они все равно молодцы. Забивают уже почти в каждом матче
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1
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Bаrcelinius
11.12.2024 в 00:30
Это ж додуматься, поставить в сплошь отуреченной Германии турецкого судью.
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0
2
hoy (Київ)
11.12.2024 в 00:32
Это Суркис всё купил,весь судейский корпус УЕФА и Украины.
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1
3
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Bаrcelinius
11.12.2024 в 00:34
Во всём у вас евреи виноваты...
 
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0
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Просто Квашин (Харків)
11.12.2024 в 01:33
Ти пархатий зрадник - точно винуватий ! Барсел@х -- син жмеринської шльондри та злодія карманника по кличці "Вєтєр" , пархата наволоч, яка постійно обсирає українців, нашу владу та славні ЗСУ -- вискакуючи з трусів вже багато років веде активну пропаганду "руського міра" ! Наприклад, постійно розказує як хрєново живуть люди в Євросоюзі і як добре насолоджуються життям в білорусі та росії. Постійно закликає владу припинити спротив путіну.. День і ніч ця житовська обрізана мавпа віщає які хрєнові наші футболісти та тренери, сіє зневіру та ненависть між українцями...Гнилоротий кривріжський хасід постійно б`є свою стареньку матір, відбирає в неї пенсію, яку за день-два пропиває ! Скоріше б ти здох тварюка !
 
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Bаrcelinius
11.12.2024 в 00:28
За такой пеналь судье надо вырезать на груди красную карточку.
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hoy (Київ)
11.12.2024 в 00:10
Э
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0
3
tekutiev (донецк,Украина)
11.12.2024 в 00:17
в четверг ждёмс продолжения банкета.стол заказать?на поле сыграют гамадрилы.угадай откуда?
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2
1
hoy (Київ)
11.12.2024 в 00:24
Обезьяны чёрные еврейские с испании
 
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tekutiev (донецк,Украина)
11.12.2024 в 00:28
полечи голову.х.й.веришь в свою помойку динамо?пойди подмойся для начала.когда "обезьяны"будут иметь вас во все дыры
 
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hoy (Київ)
11.12.2024 в 00:09
Это команда бразильских чахлетов Индейцы племени шизы
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2
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
11.12.2024 в 00:09
Прохідний двір.
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oleg.m.3972 (Харьков)
11.12.2024 в 00:08
Ну, 0-7 не случилось, как предсказывали дырявые... Забей Судаков, забей Троаре, забей Бондарь, не играй Бондаренко, вполне могли заработать какие-то очки. Да и пенальти - настолько натянут, что если б это случилось в штрафной Баварии, то его б даже не рассматривали. Сыграли, как смогли... Пушич, вагон, конечно не ставили, но может всё-таки зимой на выход ?
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TIRAN (Донецк (Украина!))
11.12.2024 в 00:12
поразил настрой мюллера (нападающего!!!), который помешал медленному бондарю забить - вот это видно, что чел живёт игрой! а эти пижоны только дорогие сумки своим соскам могут покупать, а на поле спят!
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tekutiev (донецк,Украина)
11.12.2024 в 00:20
дай бог чтобы он ушёл.но в это очень слабо верится.судакову нужно поменьше летать в облаках и мечтать об отъезде.
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Просто Квашин (Харків)
11.12.2024 в 01:34
Застрелись путінський глист !
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fanatSD (донецк)
11.12.2024 в 00:05
мучения в лч закончились.в январе 2025 украинским клубам в еврокубках ничего не светит.тренерам и игрокам шахтёра поменьше трепать языками перед матчами.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
11.12.2024 в 00:10
видимо, нужно руководству возвращаться к старой схеме: атака - бразилы, оборона - украинцы. ну не могут они нормально взаимодействовать - нет того понимания, какое у бразил между собой
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alex.belogubko (одесса)
11.12.2024 в 00:05
стыдно обидно за козлов
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tekutiev (донецк,Украина)
11.12.2024 в 00:21
всё воняшь?а как быть с бабичем или григорчуком?всех на мыло?
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kotigorok (Чернігів)
11.12.2024 в 00:02
Зараз кротофани будуть критикувати Подліву...)
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
11.12.2024 в 00:02
Рахунок не по грі, він мав бути десь 1:7 або 1:8. Нагадаю, Баварія грала напіврезеревним складом, а у кінці матчу - фактично молодіжним складом.
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fanatSD (донецк)
11.12.2024 в 00:07
почитаю что напишешь в четверг после матча своих любимых ......пока радуйся,только слюни подбери
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oleg.m.3972 (Харьков)
11.12.2024 в 00:11
Что там, гордость за 1-2 с Викторией разум тебе совсем отняла ? Каким складом играла Виктория - величайший клуб мирового футбола ?
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Morphyk7 (Черновцы)
11.12.2024 в 00:02
Играли бабы с мужиками
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жека-киев (биг виладж)
11.12.2024 в 00:01
Зубков красень, 5 хвилин=2 суперпаса, був дуже корисний. Судаков, 2 момента запоров. Вже всі зрозуміли шо це бульбашка, розкрутить і загнать не вийде. В цілому, Шахтар, не дивлячись на рахунок, грав, не опозорився. Тренера, з його замінами, не зрозумів. Ласіну, Степана, Шведа, треба відпускати, давати можливість іншим. Ці команді, вже не допоможуть.
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kotigorok (Чернігів)
11.12.2024 в 00:01
У січні програють і бульбашам і Дортмунду
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жека-киев (биг виладж)
11.12.2024 в 00:03
Це, не той Брест. Це французський
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TIRAN (Донецк (Украина!))
11.12.2024 в 00:04
та оно же тупое - шо ему объяснять?)))
 
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
10.12.2024 в 23:58
колгосп "Перемога"...Судаков = "0"
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fanatSD (донецк)
11.12.2024 в 00:00
в четверг увидим продолжение.радоваться тоже будешь
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TIRAN (Донецк (Украина!))
11.12.2024 в 00:05
ты что, смотришь это гнище?)))
 
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fanatSD (донецк)
11.12.2024 в 00:10
упаси бог.дырявые шакалы засунут свои языки в одно место
 
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
11.12.2024 в 00:25
А що в четвер???
 
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kotigorok (Чернігів)
10.12.2024 в 23:58
Нічого, у наступному році наберуть у Лізі конфененцій трохи більше очок
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tekutiev (донецк,Украина)
11.12.2024 в 00:23
сколько наберёт очков помойка динамо в этом сезоне в ЛЕ?
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Термит (Київ)
10.12.2024 в 23:58
Ще б 10 хвилин пограли - і було б 1:10, геть фізики нема. І знову ця тупа тактика возні з м'ячем перед власними воротами привела до купи привозів. Просто різний клас...
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Серпень (Voznesensk)
10.12.2024 в 23:56
Знову рішення тренера Шахтаря зі складом, на цей раз в обороні. Знову провал. В обороні повинні грати стовпи оборони - найдосвідченіші. А у нього - Грам (+ привіз пенальті), опорником Марлон. Не стовпи, а тростинки. Епізод з другим голом почався з пасу на Різника. Елементарно: пас назад = гра за суперника, пас воротарю = удар по своїх воротах. Це не внутрішній колгосп, в ЛЧ такого не пробачають... Незарахований гол з кутового - тактична схема тренера. Не перший раз - на дальній штанзі нікого немає, традиційно для Шахтаря. Судаков - ну дуже "технічний", в час удару в першому таймі по воротах Баварії мабуть спав і бачив себе в мінімум в Барселоні... Поки не проснеться від мрій, буде ніде. Йому потрібна робота з психологом. А Шахтарю потрібен тренер, а не довбодятел. Знову заміни тільки погіршили гру. Цей неадекват відверто займається саботажем. Скільки можна?!!!
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TIRAN (Донецк (Украина!))
10.12.2024 в 23:59
когда судаков в том моменте бил, я подумал, что он пытается подработать себе мяч - ан нет: звисда "технично" бильярдил, оказывается
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TIRAN (Донецк (Украина!))
10.12.2024 в 23:55
все л о х и, кроме зубкова! тупые безвольные АЛЕНИ!!!
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fanatSD (донецк)
10.12.2024 в 23:59
ты чего то ждал от этой лиги чемпионов?всё было ясно после жеребьевки
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TIRAN (Донецк (Украина!))
11.12.2024 в 00:00
я хочу смотреть ИГРУ, а не возню и проходной двор
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
11.12.2024 в 00:01
по ходу, у судакова и кевина какие-то тёрки, а бразила ждёт продажи жорика, чтобы стать новым лидером
 
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fanatSD (донецк)
11.12.2024 в 00:13
по моему жорику опять ничего не светит до следующего лета.слишком много он хочет и побыстрей.а ИГРУ с пушистым мы можем и не увидеть
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
11.12.2024 в 00:17
если разведут эуропейцев на хорошие деньги, то продадут и зимой. судаков - хороший игрок: техника, удар, видение поля, цепкость, НО ему тупо не с кем играть. с мудриком они были на одной волне, поэтому часто заходили их решения, а сейчас ему приходится крутиться на месте, т.к. никто не открывается или не убегает вперёд
 
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