Лига Чемпионов
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Шахтер потерял шансы на попадание в топ-8 ЛЧ. Турнирная таблица после матча с Баварией
Турнирная таблица Лиги чемпионов
Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол
"Шахтер" в Гельзенкирхене сыграл свой условно домашний матч 6-го тура Лиги чемпионов с "Баварией".
Таким образом, "Шахтер" потерял шансы на попадание в топ-8, но все еще может побороться за 1/16 финала ЛЧ.
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Напомним, что "горнякам" осталось сыграть с "Боруссией" Дортмунд и "Брестом".
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
11.12.2024 в 00:39
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