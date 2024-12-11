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Шахтер потерял шансы на попадание в топ-8 ЛЧ. Турнирная таблица после матча с Баварией

Лига Чемпионов
Обновлено

Турнирная таблица Лиги чемпионов

Шахтер потерял шансы на попадание в топ-8 ЛЧ. Турнирная таблица после матча с Баварией

Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Шахтер" в Гельзенкирхене сыграл свой условно домашний матч 6-го тура Лиги чемпионов с "Баварией".

"Горняки" проиграли со счетом 1:5 и с 4 очками после 6 матчей команда Пушича опустилась на 27-е место в общей турнирной таблице турнира.

Таким образом, "Шахтер" потерял шансы на попадание в топ-8, но все еще может побороться за 1/16 финала ЛЧ.

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Напомним, что "горнякам" осталось сыграть с "Боруссией" Дортмунд и "Брестом".

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Комментарии
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
11.12.2024 в 00:39
Та не смішіть, він не мав жодних шансів не те що у вісімку потрапити, а взагалі - потрапити у євровесну. Фальшива "велич" тьмарить вашу свідомість отим "героїном" шахатрівським.
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Комментарии 1
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
11.12.2024 в 00:39
Та не смішіть, він не мав жодних шансів не те що у вісімку потрапити, а взагалі - потрапити у євровесну. Фальшива "велич" тьмарить вашу свідомість отим "героїном" шахатрівським.
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