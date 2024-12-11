Шахтер потерял шансы на попадание в топ-8 ЛЧ. Турнирная таблица после матча с Баварией

"Шахтер" в Гельзенкирхене сыграл свой условно домашний матч 6-го тура Лиги чемпионов с "Баварией".

"Горняки" проиграли со счетом 1:5 и с 4 очками после 6 матчей команда Пушича опустилась на 27-е место в общей турнирной таблице турнира.

Таким образом, "Шахтер" потерял шансы на попадание в топ-8, но все еще может побороться за 1/16 финала ЛЧ.

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Напомним, что "горнякам" осталось сыграть с "Боруссией" Дортмунд и "Брестом".