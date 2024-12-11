Марино Пушич: Я могу только поблагодарить свою команду

Главный тренер донецкого "Шахтера" Марино Пушич в эфире Megogo рассказал ощущения от матча против "Баварии".

Ожидали ли такой результат, хотя игра казалось равной?

"Нет, на самом деле, 5 мячей это слишком много. Это просто 5 голов для статистики. Мы не должны были пропускать так много. Это невероятно. Мы играли довольно неплохо, особенно до перерыва, не забили в раздевалку, сразу пропустили". "Детские ошибки в защите. Когда ты пропускаешь в раздевалку, то это очень тяжело, это психологический удар по команде. Однако мы собрались во втором тайме, начали очень хорошо, у нас были реально два голевых момента после угловых. Надо было, чтобы повезло. Не удалось, хотя мы были близки. Потом был пенальти. Я был далеко от эпизода, не знаю, был ли там 11-метровый. Это решило судьбу матча. Мы пробовали, пытались атаковать, но ничего не удалось. Игра уже стала открытой, мы пропустили еще голы". "Для молодой команды это нормально. Но когда ты играешь на таком уровне в ЛЧ, с такими соперниками, то такое случается. Я могу только поблагодарить свою команду, за то, как они бились на поле. Это больно. В то же время говорю - ребята молодцы. Самый высокий уровень - это про мельчайшие детали. Берем урок, двигаемся дальше".

По вашему мнению ключевой момент матча, это второй гол или же пенальти? И третий гол окончательно сломал всю игру?

"Если бы ушли при счете 2:1 в нашу пользу, то это, конечно, другое. Но, окей, даже если 1:1 - есть варианты. Но мы пропустили. Это та цена, которую ты платишь на этом уровне. У нас много молодых футболистов, которые не играли на этом уровне. "Бавария" наказывает за любые ошибки".

Несколько вопросов по стартовому составу. Впервые в старте вышел Марлон Гомес. Насколько вы довольны его игрой, потому что в перерыве вы его заменили. Он не так сыграл, как хотелось бы?

"Он нормально сыграл, до момента с обрезкой. Не надо было разворачиваться перед нашими воротами. Но я просто хотел привнести новую энергию. Он нормально сыграл, еще раз, но допустил эту ошибку. Он должен принимать более адекватные решения. Это хороший опыт".

Грам выходил в матче с "Аталантой", с тех пор мы его почти не видели. Насколько вы довольны его игрой сегодня?

"Аналогично. Очень старался на поле. Конечно, ошибался. Всем тяжело, не только ему. Если там был пенальти, значит, окей, он действительно был. Молодой игрок, без опыта, он должен через это пройти. У нас много игроков с потенциалом, но им надо набираться опыта".

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Я понимаю, что вы расстроены из-за счета, но все же довольны некоторыми действиями своей команды. По пятибалльной системе сколько бы вы сегодня поставили своей команде?

"Я не даю оценку игре, это какая-то детская история. Мы сыграли хорошо. Нам многое не удалось. Как я уже сказал, ребята сыграли дисциплинированно. Мы платим ту цену, которую должны платить за неопытность наших игроков".

Напомним, что "Шахтер" уступил "Баварии" со счётом 1:5.