  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. “Не газон. Только ноги могли помешать”: Судаков прокомментировал нереализованный момент в матче с Баварией
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

“Не газон. Только ноги могли помешать”: Судаков прокомментировал нереализованный момент в матче с Баварией

Лига Чемпионов
Обновлено

Считает, что команды было разного уровня

“Не газон. Только ноги могли помешать”: Судаков прокомментировал нереализованный момент в матче с Баварией

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков ответил на вопросы журналиста UA-Футбол о своем нереализованном моменте в конце первого тайма в матче шестого тура Лиги чемпионов против "Баварии".

– Вчера на тренировке было видно, что трава была слишком высока. Сегодня был уже лучший газон?

– Вообще, здесь перестелили газон по сравнению с теми матчами, которые играли до этого. И качество поля было не очень хорошего уровня. Но все в одинаковых условиях.

– Мог газон помешать Вашему удару в конце первого тайма?

– Да нет. Там только ноги могли помешать”, – ответил Судаков.

Также игрок прокомментировал реальные шансы “Шахтера” на попадание в топ-24.

“Мы готовимся на каждый матч, будем играть. Мы действительно показываем игру против каждой команды в Лиге чемпионов, если не брать “Аталанту”. Против каждой мы играли неплохо. Сегодня счет чуть не по игре, а так имели возможности. В конце концов все возможно. Все в наших руках, ногах и голове”, – сказал полузащитник.

Кроме этого, Судаков ответил и на другие вопросы.

" – Таково было обнадеживающее начало. Почему в итоге получился такой результат?

– Пропустили в первом тайме два досадных гола. Можно сказать, что сами себе привезли эти моменты. Во втором тайме в принципе неплохо играли до пенальти, а потом уже наверняка фактор психологии. Пропустили четвёртый и пятый мяч.

Мне кажется, что результат не по игре. Имели моменты и возможности сравнять счет. При 2:1 был хороший момент из углового, но не получилось.

– По Вашему мнению, все решила психология?

– Нет, не психология, а качество команды. У нас просто разный уровень. Это нужно принять и понять.

– Какие комментарии относительно судейства? Некоторые решения вызвали противоречивые эмоции у болельщиков…

– Да что комментировать, 1:5 счет… Какие решения, о чем идет речь?”, – сказал Судаков.

В настоящее время "Шахтер" занимает 27 место в турнирной таблице. До 24 “ПСЖ” не хватает трех очков.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В январе "горняков" ожидают два завершающих поединка основной стадии Лиги чемпионов: против "Бреста" "дома" и с "Боруссией" в Дортмунде.

По теме
yellow-arrow
Неожиданно. В Лиге Чемпионов определилась первая вылетевшая команда
yellow-arrow
Впервые за пять матчей пропустили. Байер – Интер 1:0. Видеообзор матча
yellow-arrow
Марино Пушич: Я могу только поблагодарить свою команду
Бавария (Мюнхен) Шахтер (Донецк) Георгий Судаков
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости