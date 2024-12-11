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Неожиданно. В Лиге Чемпионов определилась первая вылетевшая команда

Лига Чемпионов

Что с ними случилось?

Неожиданно. В Лиге Чемпионов определилась первая вылетевшая команда

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В Лиге Чемпионов определилась первая вылетевшая команда.

"РБ Лейпциг" проиграв "Астон Вилле" потерял все шансы пройти далее в турнире. Немецкий клуб не набрал очков в шести матчах.

"ПСЖ", который занимает последнее для продолжения борьбы 24-е место набрал 7 очков. "РБ Лейпциг" максимум в двух оставшихся играх сможет набрать шесть.

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Напомним. "РБ Лейпциг" проиграл в матче против "Астон Виллы" со счётом 2:3.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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