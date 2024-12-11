"Дончане под мюнхенскими колесами". Шахтер – Бавария. Обзор послематчевой немецкой прессы

Чуда не произошло. Вот так можно подытожить поражение донецкого "Шахтера" в матче против "Баварии". Будем честными, никто накануне не ждал победы, поэтому и большого разочарования после этого противостояния у украинских болельщиков быть не должно. Можно лишь расстроиться из-за самого счета, ведь некоторые голы были далеко не обязательными, особенно это касается прохода от Майкла Олисе на последних минутах.

Мы спокойно признаем победу мюнхенцев, отдаем должное команде Венсана Компани и двигаемся дальше. Однако здесь мы собрались не для того, чтобы обсуждать собственные впечатления, мы здесь для того, чтобы посмотреть на этот матч глазами немецких журналистов. На что обращали внимание и что именно написали об этой игре наши немецкие коллеги? Об этом все дальше.

"Искупление Томаса Мюллера на стадионе Шальке", — вот такой заголовок был в итоговом материале от Bild. Они сделали акцент именно на Мюллере, поскольку это был его первый гол за три месяца и этого гола ждали очень долго, однако в самой статье все разобрано детально, там не только о герое Томасе.

"Прошло более двух лет с момента последней гостевой игры "Баварии" в Гельзенкирхене и именно здесь чемпионы делают огромный шаг к плей-офф Лиги Чемпионов. И все это команде удалось при отсутствии девяти звезд команды и после холодного душа на старте встречи", — говорится в материале. Прямо толстый акцент на замечательном результате гостей несмотря на все обстоятельства. По "Шахтеру", к сожалению, пока ни одного упоминания. Но идем дальше.

"На 5-й минуте Зубков находит дыру между Кимом и Лаймером и делает разрезной пас на Кевина, который вышел на свидание с вратарем и спокойно реализовал момент ударом в дальний угол ворот, которые сегодня защищал Перец. Однако радость дончан длилась всего шесть минут, неожиданно свой первый гол за "Баварию" в Лиге Чемпионов забил Конрад Лаймер. Наверное, это будет последний его гол за клуб перед тем, как он станет отцом. Недавно его жена анонсировала, что они ждут первого общего ребенка", — немецкие журналисты умеют находить красивые детали при описании забитых голов. Вот только о голе от команды Пушича все как-то сухо, без поиска виноватых, без деталей.

В дальнейшем идет описание следующих голов, при этом они отметили, что дончане в основном забились к своим воротам после того, как счет стал равным. Они рассчитывали на контратаки и этот план не сработал. "Вскоре Томас Мюллер забил свой первый гол за три месяца. Важный гол после его возвращения в стартовый состав". Радость от гола Томаса, затем описание последующих голов и ни слова о сопернике. Ну почти ни одного. Такой получился материал в Bild.

"Соло-гол Олисе увенчал победу Баварии: Шахтер попал под мюнхенские колеса", — такой брутальный заголовок у материала на сайте Kicker. Они были явно довольны победой собственной команды в таком стиле и с таким счетом. В начале они сразу же описывают плачевную кадровую ситуацию накануне встречи с украинской командой: "Тот факт, что на скамейке запасных "Баварии" было сразу 7 игроков моложе 20 лет, объясняется не желанием Компани дать шанс молодым, а огромным количеством травм в команде".

Вот, что там написали о начале игры: "Безусловно, было бы очень просто оправдывать пропущенный гол лишь совокупностью неудач. Уже через 5 минут мяч болтался в сетке ворот "Баварии", когда Кевин после паса Зубкова пробил точно в дальний угол ворот. Высокая линия обороны мюнхенцев, безусловно, сыграла свою роль, однако, несмотря на такой пропущенный гол, они не стали отступать от собственных принципов. И это окупилось уже через 6 минут, когда гол забивал Конрад Лаймер".

Интересно, что на этом ресурсе куда больше внимания уделили сопернику. Они отмечают, что дончане забились к собственным воротам после того, как счет стал равным, однако провели очень острую контратаку в конце тайма, когда Судаков банально простил соперника неточным ударом. Тот момент стал роковым, учитывая гол Мюллера уже через несколько мгновений. Но на этом все, в дальнейшем только восхищение голами своей команды, без критики или каких-то мыслей о команде Марино Пушича. Конечно, победу здесь считают справедливой и безальтернативной. Было бы странно, если бы было не так.

"Бавария уверенно побеждает Донецк", — это заголовок от издания Sport.de. В самой статье они также отмечают большие кадровые проблемы в команде на данный момент и очень радуются, что несмотря на это, мюнхенцы имеют все шансы напрямую выйти в 1/8 финала.

"Несмотря на потерю такого количества игроков, "Бавария" диктовала темп и весь матч с самого начала. Хотя на 5-й минуте и произошло недоразумение, когда Лаймер и Ким потеряли забегание Кевина, который вылетел на ворота и открыл счет во встрече". Вот здесь вообще интересный момент. Возможно, в этих словах надо читать и то, насколько высоко они оценивают донецкий клуб, ведь никто не написал ничего о том, что это слабый соперник и это нужно учитывать. Приятно.

Также в статье отмечали, что учитывая количество болельщиков и место проведения матча, он ощущался для Компани и его команды как домашний. "Возможно, именно поддержка трибун позволила команде так быстро вернуться в игру после пропущенного гола". Также автор отметил хорошие действия команды Пушича в обороне: "Чемпионы Украины старательно оборонялись против ослабленного состава мюнхенцев и даже внезапно едва снова не вышли вперед, когда после прострела от Кевина Судаков каким-то чудом не попал по воротам Переца. Именно после такого момента, который заставил отрезветь всю "Баварию", они ответили собственным голом". Ну а дальше просто описание голов во втором тайме.

"Стрелковый фестиваль в Шальке: "Бавария" врывается в топ-8", — с таким заголовком вышло издание Spox. Здесь очень много о том, как арена в Гельзенкирхене стала красной, как "Бавария" сделала на один вечер своим собственным, домашним стадионом и насколько уверенно они одолели своего соперника.

Также они отметили забавный факт: гол Кевина стал первым пропущенным голом для "Баварии" на арене "Шальке" за последние 9 лет. Такие вещи они помнят и отмечают. Однако мюнхенцы не очень переживали из-за пропущенного гола и оказались слишком сильными, об этом говорится в материале.

"Стоит отметить, что хотя разница в классе между двумя командами была заметной и очевидной, Шахтер имел свои шансы как повторно выйти вперед, так и сравнять счет. Особенно бросается в глаза момент Судакова, когда полузащитник просто простил команду Компани. Да, мюнхенцы все еще сильнее и это не вызывает сомнений, однако такие допущенные моменты - это вещи, которые должны вызывать тревогу внутри команды", — написали в материале. Интересно, что здесь особо не обращали внимания на кадровую ситуацию в "Баварии", здесь просто критика в адрес команды.

Вот такие итоги обзора немецкой прессы. Последний раз, когда мы рассматривали материалы местных журналистов, а было это после встречи между "Хоффенхаймом" и "Динамо", мы также не увидели каких-то деталей об украинском сопернике. Конечно, все концентрируются на своих командах и отталкиваются от них. Так должно быть. Однако несколько более детальных предложений об игре оппонента никогда не помешает. "Бавария" празднует и претендует на выход в 1/8 финала. А мы просто принимаем это поражение и двигаемся дальше.