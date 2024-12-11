Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Облегчили себе график. В Лиге Чемпионов определилась команда, которая обеспечила себе 1/8 финала
Набрали ход
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В Лиге Чемпионов определилась команда, которая обеспечила себе 1/8 финала.
Английский "Ливерпуль" досрочно вышел в 1/8 финала. "Мерсисайдцы" набрали 18 очков в 6-ти играх и ниже 8-го места не опустятся.
Победа над "Лиллем" в следующем туре обеспечит "Ливерпулю" попадание в первые два места и последний матч станет контрольным.
Также "Ливерпуль" не пропускает в пяти играх подряд. Последний раз гол в ворота английской команды забивал "Милан" в первом туре Лиги Чемпионов.
Команда Арне Слота пропустит стадию 1/16 финала и освободит 2 недели графика. Но, возможно, в этот слот поместят перенесённый матч с "Эвертоном".
Напомним, что "Ливерпуль" в шестом туре обыграл "Жирону" со счётом 1:0.
Популярное сейчас
- Чуда не произошло. Шахтер - Бавария 1:5. Видео голов и обзор матча
- Динамо объявило о масштабных изменениях в руководящей структуре клуба
- Динамо ведет переговоры с двумя легионерами. Известно, какие позиции хотят усилить киевляне
- Шахтер в ЛЧ, Динамо в ЛЕ, Зинченко vs Миколенко и дерби Манчестера. Расписание футбола на 9 – 15 декабря
- Девушка голкипера Шахтера похвасталась сумочкой за 120 тысяч гривен. ФОТО
- Красавица дня. Потенциальная невестка Бекхэма, в честь которой его сын сделал татуировку