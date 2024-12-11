Облегчили себе график. В Лиге Чемпионов определилась команда, которая обеспечила себе 1/8 финала

В Лиге Чемпионов определилась команда, которая обеспечила себе 1/8 финала.

Английский "Ливерпуль" досрочно вышел в 1/8 финала. "Мерсисайдцы" набрали 18 очков в 6-ти играх и ниже 8-го места не опустятся.

Победа над "Лиллем" в следующем туре обеспечит "Ливерпулю" попадание в первые два места и последний матч станет контрольным.

Также "Ливерпуль" не пропускает в пяти играх подряд. Последний раз гол в ворота английской команды забивал "Милан" в первом туре Лиги Чемпионов.

Команда Арне Слота пропустит стадию 1/16 финала и освободит 2 недели графика. Но, возможно, в этот слот поместят перенесённый матч с "Эвертоном".

Напомним, что "Ливерпуль" в шестом туре обыграл "Жирону" со счётом 1:0.