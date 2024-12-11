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Облегчили себе график. В Лиге Чемпионов определилась команда, которая обеспечила себе 1/8 финала

Лига Чемпионов

Набрали ход

Облегчили себе график. В Лиге Чемпионов определилась команда, которая обеспечила себе 1/8 финала

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В Лиге Чемпионов определилась команда, которая обеспечила себе 1/8 финала.

Английский "Ливерпуль" досрочно вышел в 1/8 финала. "Мерсисайдцы" набрали 18 очков в 6-ти играх и ниже 8-го места не опустятся.

Победа над "Лиллем" в следующем туре обеспечит "Ливерпулю" попадание в первые два места и последний матч станет контрольным.

Облегчили себе график. В Лиге Чемпионов определилась команда, которая обеспечила себе 1/8 финала - изображение 1

Также "Ливерпуль" не пропускает в пяти играх подряд. Последний раз гол в ворота английской команды забивал "Милан" в первом туре Лиги Чемпионов.

Команда Арне Слота пропустит стадию 1/16 финала и освободит 2 недели графика. Но, возможно, в этот слот поместят перенесённый матч с "Эвертоном".

Напомним, что "Ливерпуль" в шестом туре обыграл "Жирону" со счётом 1:0.

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Лига чемпионов Ливерпуль
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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